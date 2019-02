Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20.000 de persoane au participat sambata - pentru al unsprezecelea weekend consecutiv - la protestele ce au avut loc in mai multe orase din Franta, inregistrandu-se unele incidente, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Circa 22.000 de manifestanti au iesit in strada astazi, potrivit Ministerului…

- Primele ciocniri au avut loc sambata dupa-amiaza la Paris intre fortele de ordine si "vestele galbene" care au demonstrat pana in acel moment pasnic, in cel de-al optulea week-end de mobilizare, relateaza AFP preluata de Agerpres. Pe malurile Senei, in apropierea primariei Parisului, protestatarii…

- Primele ciocniri au avut loc sambata dupa-amiaza la Paris intre fortele de ordine si "vestele galbene" care au demonstrat pana in acel moment pasnic, in cel de-al optulea week-end de mobilizare, relateaza AFP. Pe malurile Senei, in apropierea primariei Parisului, protestatarii au aruncat cu sticle si…

- Aproximativ 2.000 de “veste galbene” participa, sambata, la manifestatiile de la Paris, conform estimarilor autoritatilor locale. Protestele au fost marcate de incidente, iar 79 de persoane au fost retinute. In intreaga tara, numarul protestatarilor este 23.800, potrivit lci.fr. La Saint-Chamond…

- Zeci de mii de manifestanți in toata țara Mai mult de 30.000 de 'veste galbene' manifestau sambata la pranz pe teritoriul Frantei, in a patra zi de proteste, in care au fost retinute peste 700 de persoane, dintre care 575 la Paris, a anuntat secretarul de stat din Ministerul…

- E haos la Paris, unde protestul 'vestelor galbene' este in plina desfasurare si sunt incidente intre manifestanti si fortele de ordine. Protestatarii au incercat, de cateva ori, sa treaca de barajele de pe bulevardul Champs Elysees, unde manifestatia este interzisa.

- Proteste violente la Paris, pe Champs Elysee, unde manifestantii au aruncat cu pietre in fortele de ordine. In pofida frigului de afara, pentru a restabili ordinea, jandarmii au intervenit cu tunuri de apa si gaze lacrimogene.

- Ciocniri violente sambata seara la Atena intre protestatari si fortele de ordine. S-a intamplat la finalul unui mars de comemorare a 45 de ani de la o revolta impotriva dictaturii militare, in care au murit zeci de oameni.