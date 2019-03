Stiri pe aceeasi tema

- ”Vestle galbene” au ieșit pe strazile din Paris pentru a protesta in cel de-al 18-lea weekend consecutiv. Sambata, violențele au reizbucnit, insa, și manifestanții au atacat un camion al jandarmeriei, in timp ce altii au ridicat baricade pe Champs Elysees. Fortele de ordine din Paris au facut uz de…

- In ciuda criticilor ca o astfel de lege ar putea reduce libertatile civile, proiectul a trecut de camera inferioara a Parlamentului cu 387 la 92 de voturi, in special datorita majoritatii confortabile de care se bucura partidul de centru LREM al presedintelui Emmanuel Macron. Totusi, din randul alesilor…

- Protestatarii din miscarea Vestelor Galbene s-au adunat sambata la Paris pentru al zecelea weekend consecutiv de proteste fata de presedintele francez Emmanuel Macron si guvernul sau, scrie Reuters . Protestatarii se aduna in apropierea Champs Elysees, pe esplanada din apropierea cladirii in care are…

- Protestatarii s-au confruntat cu forțele de securitate în capitala Greciei, Atena cu ocazia unei demonstrații legate de înțelegerea guvernamentala încheiata cu Macedonia cu privire la schimbarea numelui, informeaza BBC . Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru…

- Protestatarii s-au strans pe Esplanada Invalizilor, in apropierea sediului Adunarii Nationale, si au marsaluit pe malul stang al Senei. Demonstratiile au fost pasnice; totusi, multe magazine au ramas inchise sambata dimineata pentru a evita eventuale avarii. O sursa din politie a mentionat…

- UPDATE: Fortele de ordine au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a imprastia protestatarii. Acestia au ripostat la randul lor si au aruncat in politisti cu pietre si sticle. Mai multe magazine din Paris au fost vandalizate in timpul manifestatiei. In toata Franta, zeci de mii…

- Dupa un an 2018 incercat de "mari diviziuni", presedintele francez Emmanuel Macron, a carui popularitate s-a prabusit in ultimele luni, a facut apel la francezi, luni seara, "sa se descurce mai bine" in 2019 si sa regaseasca controlul asupra "vietii lor cotidiene" si a "destinului lor", relateaza AFP.…

- Incident șocant, petrecut in a șasea saptamana consecutiva de proteste a mișcarii „Vestelor Galbene” in Paris. Un polițist a scos un pistol și l-a indreptat asupra manifestanților care au recurs la violențe pe strazile capitalei Franței. De asemenea, un barbat de 36 de ani a murit, dupa ce a fost lovit…