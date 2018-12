Stiri pe aceeasi tema

- Noi proteste au loc, joi seara, la Budapesta, pentru a doua zi consecutiv, dupa ce Parlamentul ungar a aprobat o lege care mareste numarul de ore suplimentare pe care il pot cere angajatorii si a fost supranumita „legea sclaviei”.Manifestantii s-au adunat in fata Parlamentului si au plecat…

- Capitala Ungariei a fost cuprinsa, miercuri seara, de turbulente, manifestanti si opozitia politica denuntand crearea ”dreptului la sclavie”, dupa ce parlamentul a aprobat, intr-o atmosfera foarte tensionata, o lege controversata care flexibilizeaza timpul de lucru suplimentar, relateaza Agerpres. Legea…

- La Budapesta au loc proteste dupa ce Parlamentul ungar a aprobat un set de legi controversate. Una dintre ele mareste numarul de ore in plus pe care il pot cere angajatorii si a fost supranumita „legea sclaviei”. Cealalta lege permite infiintarea unor noi tribunale in care ministrul Justitiei are o…

- Proteste de strada la Budapesta, miercuri, dupa ce Parlamentul a votat, miercuri, legea de înfiintare a tribunalelor administrative, aflate sub supervizarea directa a ministrului justitiei.

- Incidente extrem de violente dupa ce zeci de mii de oameni au ieșit in strada ca sa protesteze pe unul dintre cele mai cunoscute bulevarde! Manifestanții au rupt cordonul de securitate și forțele de ordine au intervenitimediat cu tunuri de apa și gaze lacrimogene!

- Politia din Paris a folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestantii care demonstreaza pentru a doua saptamana consecutiv fata de cresterea preturilor la carburanti. Ciocniri violente au loc...

- 12.000 de greci au manifestat seara trecuta la Atena cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la revolta studenteasca din 1973 reprimata în sânge de regimul coloneilor sprijinit de Statele Unite.