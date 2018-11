Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au fost retinute, vineri, in cursul protestelor violente desfasurate in capitala Belgiei, Bruxelles, fata de preturile la carburanti, fortele de ordine folosind tunuri de apa si gaze lacromogene, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Ajax Amsterdam s-a impus cu 2-0 pe terenul lui AEK Atena și a obținut prima calificare in grupele Champions League dupa 13 ani. Partida de la Atena a fost insa umbrita de incidentele dintre fanii celor doua echipe, care au continuat rafuiala inceputa cu o seara inainte de meci. ...

- E haos la Paris, unde protestul 'vestelor galbene' este in plina desfasurare si sunt incidente intre manifestanti si fortele de ordine. Protestatarii au incercat, de cateva ori, sa treaca de barajele de pe bulevardul Champs Elysees, unde manifestatia este interzisa.

- Treisprezece persoane au fost retinute si sapte jandarmi raniti usor la Strasbourg, in marja unei manifestatii pro-kurde in cadrul careia au avut loc ciocniri intre militanti si fortele de ordine in apropierea institutiilor europene, informeaza surse concordante citate de AFP, potrivit Agerpres.Ciocnirile…

- Poliția belgiana a recurs la tunuri de apa și gaze lacrimogene, pentru a respinge un grup de protestatari. In mod paradoxal, cei ieșiți in strada sunt chiar polițiști și pompieri, care iși vad amenințat dreptul la concediul medical, supus unei reforme pe care o pregatește

- Forțele de ordine din Rusia au inchis peste 800 de persoane in urma protestelor organizate ieri in toata țara. Un ONG pentru drepturile omului susține ca protestele sunt o reacție la creșterea varstei de pensionare și ca aceasta schimbare ii afecteaza popularitatea lui Vladimir Putin in randul alegatorilor,…

- Deputatul PMP Constantin Codreanu si unionisti participanti la Marsul Centenarului, sambata, la Chisinau, au fost agresati de fortele de ordine. Dupa incidente, Codreanu a declarat ca ar trebui sistat orice ajutor financiar din Romania pentru Republica Moldova, relateaza Unimedia, potrivit news.ro.Potrivit…