- Barcelona continua sa fie scena unor proteste violente. Noaptea trecuta, separatistii catalani s-au incaierat din nou cu politistii. Manifestantii au incendiat mesele si scaunele din cafenele si mai multe tomberoane, iar fortele de ordine au tras cu gloante de cauciuc.

- In mai multe cazuri au fost raportate ciocniri intre protestatari si politisti, acestia din urma fiind atacati cu pietre si petarde. Fortele de ordine au reusit sa tina separati participantii la doua demonstratii - una in sprijinul independentei Cataloniei, iar cealalta organizata de extremistii de…

- Autoritațile spaniole au anunțat joi ca 80 de persoane, inclusiv 46 de ofițeri de poliție, au fost ranite in timpul protestelor violente care au continuat miercuri seara in Barcelona, in urma condamnarii mai multor lideri separatiști catalani, potrivit Associated Press, anunța MEDIAFAX.Cabinetul…

- Barcelona a devenit teatrul unor proteste violente. Zeci de mii de catalani au ieșit in strada și au incercat sa blocheze aeroportul, dupa ce noua lideri de-ai lor au fost condamnati la inchisoare pentru tentativa de proclamare a independenței Cataloniei in 2017.

- Poliția a șarjat, în mai multe rânduri, protestatarii independentiști adunați luni în apropiere de intrarea în aeroportul din Barcelona, a relatat un corespondent AFP aflat la fața locului. Manifestanții - câteva mii - s-au adunat la aeroportul El Prat din Barcelona…

- Peste 600.000 de oameni au marcat ieri la Barcelona ziua nationala a Cataloniei. Dupa un mars pasnic, cateva sute de persoane au demonstrat in fata parlamentului regional unde s-au inregistrat ciocniri cu fortele de ordine.

- Vremea in acest weekend va avea episoade de canicula urmate de precipitații și instabilitate atmosferica accentuata. Afla cum va fi vremea in București și unde sunt așteptate ploi in intervalul 26 -28 iulie 2019.

- In Ședința Guvernului din 24 iulie 2019 a fost aprobata o Hotarare care modifica și completeaza HG nr.500/2017 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii”. Prin prezentul act normativ se reglementeaza…