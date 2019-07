Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 147 de persoane au fost ranite marti noapte in ciocniri violente intre protestatari maniosi si politia israeliana dupa impuscarea mortala a unui adolescent israelian de origine etiopiana de catre un politist in afara programului de lucru, in timpul weekendului, informeaza miercuri DPA potrivit…

- Mii de persoane din comunitatea etiopiano-israeliana alaturi de sustinatori au blocat strazile si intersectiile in centrul orasului Tel Aviv si in alte locuri in intreaga tara pentru a protesta impotriva folosirii excesive a fortei si hartuirii de catre politie. Protestele au devenit violente in…

- Numarul vizitatorilor la muzee si colectii publice a fost anul trecut de aproximativ 18 milioane persoane, fata de 16 milioane persoane, in 2017, iar institutiile si companiile de spectacole si concerte au sustinut in tara 26.200 reprezentatii, urmarite de 7,9 milioane spectatori, fata de 23.50 reprezentatii,…

- Mii de israelieni au manifestat sambata seara la Tel Aviv impotriva unui eventual acord de coalitie condusa de premierul desemnat Benjamin Netanyahu ce ar putea constitui pentru opozitie sfarsitul democratiei in tara, noteaza AFP. Benjamin Netanyahu, castigator al parlamentarelor desfasurate la 9 aprilie,…

- Germania, Franta si Italia ocupau primele trei locuri in topul tarilor care controlau, in 2017, subgrupuri de intreprinderi din Romania, iar din numarul total al multinationalelor controlate din strainatate, 13.195 sunt grupuri controlate de persoane juridice straine, iar 62.507 sunt grupuri controlate…

- Cinci palestinieni au fost uciși duminica in Fașia Gaza in urma represaliilor israeliene la tirurile de rachete din enclava. Printre palestinienii uciși se numara și un comandant Hamas, a precizat mișcarea islamista, citata de AFP.

- Mii de oameni au protestat sambata, la Paris si in alte orase franceze. Politia a folosit gaze lacrimogene pe fondul tensiunilor de la un mars la care au participat persoane care se deplasau de la Ministerul Finantelor, catre Place de la Republique, in estul Parisului. "Vestele galbene" au provocat…