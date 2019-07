Proteste violente în Israel: 147 de oameni au fost răniţi Mii de persoane din comunitatea etiopiano-israeliana alaturi de sustinatori au blocat strazile si intersectiile in centrul orasului Tel Aviv si in alte locuri in intreaga tara pentru a protesta impotriva folosirii excesive a fortei si hartuirii de catre politie. Protestele au devenit violente in unele locuri, cu demonstranti dand foc la vehicule si aruncand cu obiecte in politisti. Cel putin 147 de persoane au fost ranite, inclusiv 111 politisti, potrivit serviciilor de urgenta israeliene si politiei. Aproximativ 136 de protestatari au fost arestati. Protestele au provocat mari perturbari… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

