Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit France Info si Le Parisien, barbatul a fost identificat de Directia operationala de servicii tehnice si logistice (DOSTL), scrie news.ro. Sportivul a fost campion al Frantei in anii 2000. Citeste si Noi ciocniri intre vestele galbene si jandarmi la Paris Actu17.fr precizeaza…

- Cette image prouve que la France est une démocratie qui protège ses concitoyens au maximum, malgré leurs infractions.Aux États-Unis, plusieurs de ces personnes qui frappent les policiers auraient été abattues en légitime défense.#boxeur…

- Jean-Yves Le Drian, ministrul de Externe de la Paris, a raspuns comentariilor presedintelui SUA, Donald Trump, privind protestele violente din Franta, caruia i-a cerut sa nu se implice in politica interna franceza, afirmand ca Parisul nu se implica in dezbaterile din Statele Unite.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca sunt in curs de organizare actiuni de protest, cu blocaje in mai multe puncte de pe teritoriul Frantei (inclusiv Teritoriile de peste Mari).In consecinta,…

- In regiunea Ain din sudul Franței a fost descoperit un nou caz de malformație. Potrivit Le Monde , este vorba despre un baiat nascut in 2012 intr-o localitate aflata la 17 kilometri de zona in care au fost inregistrate celelalte 7 cazuri.

- Jandarmeria franceza a descins astazi in județul Gorj. Polițiștii Direcției de Investigații Criminale și Jandarmeria Franceza au efectuat 11 percheziții, astazi, in cinci județe, intre care și Gorjul, pentru prinderea unei grupari care ar fi comis aproximativ 80 de furturi din societați comerciale,…

- Furtuni punctuale, localizate si foarte violente, insotite de "episoade mediteraneene", asemeni celui care a lovit sudul Frantei, sunt foarte greu de prognozat, relateaza luni AFP. Aceste fenomene, care se produc de trei sau sase ori in medie pe an, se caracterizeaza prin ploi intense care "provoaca…