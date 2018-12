Proteste violente în Franța. O prefectură a fost incendiată Anumite persoane au "lansat proiectile aprinse de tipul cocteil Molotov" care declansat focuri in prefectura si in alte sedii administrative vecine, a precizat o purtatoare de cuvant a prefecturii. Manifestantii au impiedicat initial camioanele pompierilor sa ajunga la incendii, a adaugat ea. In cursul zilei persoane venite din intreg departamentul au defilat pe strazile orasului, cortegiul avand in frunte tractoare. Prefectura nu a comunicat o cifra oficiala, dar circa 3.000 de persoane au fost prezente, potrivit media locale. Ciocniri violente Scurte ciocniri au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

