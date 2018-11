Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, pus in libertate sub control judiciar, fusese arestat luni dimineata in cadrul unei anchete preliminare deschise la 27 august. O ancheta judiciara a fost deschisa miercuri, a precizat sursa judiciara. Plangere de la o angajata Investigatia a fost deschisa de parchetul din…

- Un pui de leu deținut in mod ilegal a fost gasit intr-un apartament din Val-de-Marne, Franța, iar proprietarul a fost reținut de poliție. Leuțul, o femela, se afla intr-un pat de copil, potrivit vecinilor...

- Un adolescent din Franța și-a amenințat profesoara cu un pistol cu bile, intr-un liceu din Creteil (suburbie a Parisului). El este acum inculpat pentru violențe cu circumstanțe agravante.In inregistrarea video, filmata joi și difuzata pe rețelele sociale, tanarul sta in picioare și ține…

- Parchetul din orasul francez Nanterre a anuntat joi ca a deschis o ancheta cu privire la difuzarea unor imagini violente, dupa difuzarea pe retele sociale a unei inregistrari video in care un barbat se infige intr-un stalp de pe trotuar, iar apoi este aratat agonizand intr-un spital in Hauts-de-Seine,…

- Un barbat in varsta de 30 de ani, cu domiciliul in județul Alba, s-a prezentat la frontiera Nadlac II, pe sensul de intrare in tara, la volanul unui autoturism marca BMW X6, inmatriculat in Spania, insoțit de o tanara in varsta de 25 de ani. La controlul de frontiera soferul a prezentat un certificat…

- Locuitori din Republica Moldova si cetateni moldoveni din diaspora se vor aduna duminica in centrul Chisinaului, la protestul organizat de Miscarea de Rezistenta ACUM. Incepand cu orele locale 14:00, oamenii...

- Locuitori din Republica Moldova si cetateni moldoveni din diaspora se vor aduna duminica in centrul Chisinaului, la protestul organizat de Miscarea de Rezistenta ACUM. Incepand cu orele locale 14:00, oamenii vor veni in Piata Marii Adunari Nationale (PMAN) pentru a participa la mitingul impotriva…