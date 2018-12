Stiri pe aceeasi tema

- Mii de susținatori ai independenței regiunii Catalonia au participat vineri la o serie de acțiuni de protest la Barcelona, in contextul in care in oraș s-a desfașurat o ședința a Guvernul Spaniei, informeaza agenția de știri Dpa, citand presa locala, conform Mediafax.

- Zeci de mii de manifestanți in toata țara Mai mult de 30.000 de 'veste galbene' manifestau sambata la pranz pe teritoriul Frantei, in a patra zi de proteste, in care au fost retinute peste 700 de persoane, dintre care 575 la Paris, a anuntat secretarul de stat din Ministerul…

- Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și au impins inapoi cu scuturile mai mulți protestatarei ce incercau sa se apropie de Palatul Elysee de la Paris, sediul Președinției Franței, informeaza The Associated Press. Pe langa aceștia, o mare masa de oameni a plecat spre Palatul Elysee și incearca…

- Zeci de persoane au fost retinute, vineri, in cursul protestelor violente desfasurate in capitala Belgiei, Bruxelles, fata de preturile la carburanti, fortele de ordine folosind tunuri de apa si gaze lacromogene, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Ciocniri violente sambata seara la Atena intre protestatari si fortele de ordine. S-a intamplat la finalul unui mars de comemorare a 45 de ani de la o revolta impotriva dictaturii militare, in care au murit zeci de oameni.

- Peste 200.000 de oameni au ieșit in strada, la Paris, cerand demisia președintelui Macron. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene. S-au facut și zeci de arestari. Situatia era tensionata sambata dupa-amiaza in cartierul Palatului Elysee din Paris, unde fortele de ordine au recurs la gaze…

- Aproape 200 de mii de catalani au protestat, la un an de la referendumul pentru independenta regiunii spaniole. Mai multi oameni au fost raniti in confruntarile separatistilor catalani cu trupele speciale.

- Violente in Catalonia, la un an de la referendumul ilegal organizat pentru obtinerea independentei fata de Spania. Scutierii au intervenit in forta pentru a calma situatia la Barcelona. Manifestatii au fost si in alte orase din regiune.