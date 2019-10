Stiri pe aceeasi tema

- Un protestatar a fost impușcat in piept de forțele de ordine in cursul unui miting desfașurat marți la Hong Kong, cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze, informeaza publicația The South China Morning Press, citand o sursa neprecizata. Barbatul a fost impușcat…

- Mii de oameni au ieșit marți pe strazile din Hong Kong în semn de protest fața de ceremoniile militare organizate la Beijing cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la crearea Partidului Comunist Chinez, relateaza BBC.

- Un protestatar a fost impușcat in piept de forțele de ordine in cursul unui miting desfașurat marți la Hong Kong, cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze, informeaza publicația The South China Morning Press, citand o sursa neprecizata.

- Un protestatar a fost impușcat in piept de forțele de ordine in cursul unui miting desfașurat marți la Hong Kong, cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze, informeaza publicația The South China Morning Press, citand o sursa neprecizata.-in curs de actualizare…

- Scene de razboi si violente fara precedent in centrul Capitalei, chiar in fata Palatului Parlamentului. Zeci de indivizi s-au batut aseara, cu bate si topoare, in Piata Constitutiei. Un barbat de 30 de ani a murit impuscat in timpul incaierarii sangeroase.

- Hong Kong a devenit un "stat politienesc" in care fortele de ordine, controlate de Beijing, au ca singura misiune sa inabuse contestarea populara legitima, au denuntat sambata la Washington trei figuri ale miscarii prodemocratie care agita teritoriul, potrivit unui interviu exclusiv pentru AFP, potrivit…

- Politia s-a confruntat sambata cu manifestantii prodemocratie care au ridicat o baricada in estul orasului Hong Kong, marcand finalul unei relative acalmii de zece zile in fosta colonie britanica, scrie AFP.

- Confruntari au avut loc duminica în Hong Kong între politie si manifestanti în timpul unei demonstratii uriase, convocate pentru a cincea saptamâna pentru a protesta împotriva guvernului local sustinut de Beijing.