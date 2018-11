Stiri pe aceeasi tema

- Proteste violente la Paris, pe Champs Elysee, unde manifestantii au aruncat cu pietre in fortele de ordine. In pofida frigului de afara, pentru a restabili ordinea, jandarmii au intervenit cu tunuri de apa si gaze lacrimogene.

- Acțiunile Simonei Halep, 27 de ani, la bursa mondiala a tenisului feminin raman in continuare la valori ridicate, in perspectiva competițiilor de anul viitor. Asta in pofida faptului ca liderul WTA a decis sa mearga mai departe fara antrenor , dupa desparțirea de australianul Darren Cahill, și este…

- Pe Alina Pușcaș, ziua de naștere a prins-o la filmarile pentru “Fructul oprit”, unde a avut parte de o frumoasa surpriza din partea echipei serialului in care joaca. De altfel, actrița a dat startul “petrecerii” aniversare inca de ieri, cand soțul ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, a rasfațat-o…

- Draga Olteanu Matei s-a nascut la 24 octombrie 1933, in Bucuresti, scrie click.ro. Actrita de comedie a jucat pe scena Teatrului National, dar si in numeroase filme. A format un cuplu memorabil cu regretatul Amza Pellea jucand-o pe Veta, sotia lui Nea Marin, in numeroase show-uri TV si in filmul…

- Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European, s-a declarat ingrijorat de ceea ce se intampla in Romania, facand trimitere la reformele care au subminat procesul judiciar și la protocoalele secrete despre care a spus ca nu a mai auzit in nicio alta parte.„Am fost in București prima…

- "Am vazut progrese in trecut, uneori chiar progrese spectaculoase, dar acum exista riscul real ca lucrurile sa regreseze, intr-un mod care sa afecteze nu doar democratia din Romania, ci si locul pe care Romania si l-a construit in ultimii ani ca membra UE. Comisia a cerut in mod repetat autoritatilor…

- De subliniat este ca la Geneva isi are sediul Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet. "Luati o pozitie ferma impotriva abuzurilor comise la adresa drepturilor omului in Romania! 80.000 de romani va cer sa actionati impotriva abuzurilor de drepturile omului impotriva protestatarilor…