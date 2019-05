Proteste violente anti-Putin. Arestări în Rusia Potrivit OVD-Info, 124 de persoane au fost retinute in Rusia, cele mai multe cazuri de retinere, 68, fiind inregistrate la Sankt-Petersburg, unde sute de persoane au iesit in strada si au cerut alegeri corecte.



Peste 2.000 de persoane au participat la o manifestatie autorizata de autoritatile locale in centrul orasului Sankt-Petersburg, al doilea ca marime din Rusia, intre participanti aflandu-se si sustinatori ai liderului opozitiei, Alexei Navalnii, noteaza AFP. ”Putin este un hoț” ”Putin este un hoț”



Unii demonstranti purtau portrete ale presedintelui rus, strigand in acelasi…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

