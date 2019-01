Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emanuel Macron a facut vineri apel la calm, autoritațile fiind pregatite sa puna in circulație vehicule blindate și mii de forțe de securitate pentru un posibil al cincilea weekend consecutiv de proteste violente pe strazile din Paris, relateaza Associated Press preluat de agerpres.Citește…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost rugat la Bruxelles de jurnalistii straini sa comenteze despre protestele organizate de miscarea "Vestelor Galbene" din Franta, informeaza Mediafax."Vestele galbene. Avem veste galbene in masinile noastre, dar le folosim doar in caz de accident.…

- Toata lumea este cu ochii spre Paris. Protestatarii violenți „vestele galbene” au devastat centrul capitalei Franței, iar forțele de ordine au intervenit in forța. Momentele tensionate au fost surprinse de fotografii marilor agenții, iar Libertatea le aduce in fața dumneavoastra. Vezi galeria foto +…

- Autoritatile franceze au mobilizat aproape 90.000 de membri ai fortelor de ordine, inclusiv aproximativ 8.000 ofiteri si 12 vehicule blindate la Paris, inaintea noii serii de proteste de sambata, organizate de Miscarea "Vestelor Galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti.

- Aproximativ 60 de persoane au fost arestate dupa proteste violente inspirate de miscarea "Vestelor Galbene" care au avut loc vineri la Bruxelles, in cursul carora doua masini de politie au fost incendiate, informeaza site-ul publicatiei The Financial Examiner.

- Proteste majore au fost inregistrate in Franta, in ultimele trei weekenduri, dupa ce Guvernul anuntase ca va scumpi carburantii. Potrivit publicatiei Le Monde si postului France Info, cresterea taxei pentru carburanti va fi suspendata. Premierul Edouard Philippe este asteptat sa anunte…

- E haos pe soselele din Franta! Cel putin o persoana a murit si peste 100 au fost ranite in timpul protestului "Vestelor Galbene". Oamenii sunt nemultumiti de cresterea taxelor la carburanti si ii cer demisia presedintelui Emmanuel Macron. Aproape 2.000 de manifestatii au fost organizate la nivel national,…