Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea punctului de pensie ar putea fi facuta prin ordonanta de urgenta, dar decizia va fi luata dupa consultari cu Ministerul Justitiei, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Marius Budai.

- Ministrul a anuntat, de asemenea, ca 1.385 de persoane au fost retinute, transmite AFP. 'Au avut loc 1.385 de retineri, la ora la care va vorbesc, si acest numar continua sa creasca. Au fost 975 de arestari si acest numar continua sa creasca', a declarat Christophe Castaner de la sediul Ministerului…

- Premierul britanic Theresa May se va intalni miercuri seara, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, in contextul speculatiilor ca va incerca sa obtina concesii de ultim moment in acordul pentru Brexitul, relateaza dpa.

- In urma ninsorii de miercuri, in zona Sibiu – Paltiniș s-a depus un strat consistent de zapada, motiv pentru care se circula in condiții de iarna. Sunt așteptate in continuare ninsori, iar utilajele de deszapezire acționeaza in vederea curațarii carosabilului, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

- Controverse privind legea salarizarii intre putere și opoziție, asta dupa ce Guvernul a promis majorarea salariului minim și o noua lege a salarizarii care ar avea aplicabilitate pana in 2022. De cealalta parte, exista acuzații cum ca este luata in calcul inghețarea salariilor in 2019, potrivit unui…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane recomanda conducatorilor auto ca, in conditiile unui carosabil umed, sa ruleze cu viteza redusa, adaptata conditiilor de drum, sa sporeasca atentia si sa nu bruscheze comenzile vehiculului.

- Michael Schumacher este de aproape cinci ani imobilizat la pat, dupa accidentul pe care l-a suferit la schi în 2013. Fostul sau manager, Willi Weber, a vorbit despre situatia fostului mare campion de Formula 1. El a comentat și speculatiile potrivit carora, Schumacher…

- Campionul de Formula 1, Michael Schumacher, va implini in luna decembrie cinci ani de cand a suferit accidentul de la ski, din cauza caruia a paralizat. Fostul sau manager, Willi Weber, a vorbit despre situatia in care se afla marele pilot si a declarat ca nu mai crede in revenirea...