PROTESTE VESTE GALBENE, Bruxelles. Zeci de arestări PROTESTE VESTE GALBENE, Bruxelles. 60 de persoane au fost reținute astazi la Bruxelles. Sunt proteste inspirate din cele organizate in Franța, dupa cum se vede și cum relateaza și autoritațile. PROTESTE VESTE GALBENE, Bruxelles. Deși numarul manifestanților a fost redus, de doar 500 de persoane, violențele se pare ca au fost puternice, daca ne luam dupa zecile de persoane reținute. Ar fi vorba de cel puțin 60 de persoane. PROTESTE VESTE GALBENE, Bruxelles. Autoritatile belgiene au informat ca manifestatiile de sambata au fost pasnice. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Cairo au luat decizia de a interzice vanzarea de veste galbene, deja celebre dupa amplele proteste din Franța, de frica sa nu fie organizate astfel de proteste și in Egipt.

- Sute de opozanti pro-rusi din Muntenegru au purtat duminica veste galbene, devenit simbolul tulburarilor sociale in Franta, in timpul unei manifestatii impotriva unor procese lansate impotriva a doi dintre liderii lor, relateaza AFP.

- Sute de opozanti pro-rusi din Muntenegru au purtat duminica veste galbene, devenit simbolul tulburarilor sociale in Franta, in timpul unei manifestatii impotriva unor procese lansate impotriva a doi dintre liderii lor, relateaza AFP.

- In urma protestelor care au avut loc sambata in Franța, la care au participat aproximativ 136.000 de persoane, au fost reținute 1723 de oameni, dintre care 1220 luați in custodie, au anunțat autoritațile franceze, potrivit cotidianului Le Figaro.Citește și: Ecaterina Andronescu, lovitura pentru…

- Aproximativ 400 de persoane au fost arestate, sambata, la Bruxelles, in contextul extinderii in Belgia a protestelor ”vestelor galbene” din Franta, politia facand uz de gaze lacrimogene si tunuri cu apa in capitala belgiana in confruntarile cu protestatarii, relateaza agentia ...

- Aproximativ 400 de persoane au fost arestate sambata la Bruxelles, in contextul extinderii in Belgia a protestelor ''vestelor galbene'' din Franta, politia facand uz de gaze lacrimogene si tunuri cu apa in capitala belgiana in confruntarile cu protestatarii, relateaza agentia DPA, conform agerpres.ro. …

- Cel putin 278 de persoane au fost retinute sambata la Paris pana aproape de ora locala 09.00 si inainte de inceputul mobilizarii de mare risc al "vestelor galbene", a anuntat prefectura de politie, potrivit AFP, informeaza Agerpres.Autoritatile, care se tem sa vada la Paris reluarea scenelor…

- Autoritatile turce au arestat, vineri, 88 de persoane suspectate de legaturi cu organizatia separatista Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), anunta Ministerul turc de Interne, citat de site-ul agentiei Reuters.