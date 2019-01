Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin patru persoane au murit în cursul confruntarilor care au avut loc în cursul nopții în Venezuela, unde manifestații pro și contra puterii sunt anunțate miercuri, au anunțat poliția și ONG-urile, potrivit AFP. Un minor de 16 ani a fost ranit mortal "cu o arma de…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat marti guvernul american ca a ordonat 'o lovitura de stat fascista', acuzatii formulate la o zi dupa reprimarea unei revolte militare si in ajunul unor manifestatii pro si antiguvernamentale, informeaza miercuri AFP. In cadrul unei alocutiuni radiotelevizate,…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei. SUA au anuntat ca nu vor recunoaste legitimitatea…

Juan Guaido a fost arestat, duminica, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari. "SEBIN l-a arestat pe Juan Guaido", a anuntat pe contul sau de Twitter Fabiana Rosales, sotia presedintelui Parlamentului venezuelean,…

- Parlamentul venezuelean, singura institutie controlata de opozitie, a lansat vineri un apel la mobilizare pe 23 ianuarie in favoarea unui "guvern de tranzitie", la o zi dupa investirea presedintelui Nicolas Maduro pentru un al doilea mandat contestat, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a sosit duminica in Venezuela pentru a semna o serie de acorduri cu omologul si aliatul sau, Nicolas Maduro, a anuntat guvernul de la Caracas, relateaza AFP.

- La sosire, Recep Tayyip Erdogan a fost intampinat de vicepresedinta Delcy Rodriguez si de ministrul industriilor, Tareck El Aissami, relateaza AFP. Vizita presedintelui turc a fost anuntata, fara o data precisa, la 21 septembrie in cursul unei vizite la Caracas a sefului diplomatiei de la Ankara,…