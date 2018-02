Stiri pe aceeasi tema

- Fosta republica Iugoslava a Macedoniei a acceptat sa-si redenumeasca aeroportul international si o autostrada. Gestul e un semn al angajamentului autoritatilor de a ajunge la un acord cu Grecia in privinta denumirii tarii.

- Intr-un gest conciliator, fosta republica iugoslava a schimbat numele celui mai mare aeroport in Aeroportul International Skopje si pe cel al celei mai importante autostrazi in Autostrada Prieteniei, renuntand la denumirea de Alexandru cel Mare. Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia',…

- Sute de mii de oameni au protestat la Atena fata de folosirea numelui Macedonia de catre o fosta republica iugoslava. Demonstrantii au cerut guvernului grec sa nu accepte aceasta denumire in nicio posibila intelegere cu statul invecinat.

- Incidente violente la partida din campionatul Greciei dintre Olympiakos și AEK.Fanii radicali mascați ai trupei din Pireu au invadat gazonul dupa infrangerea de pe teren propriu suferita de favoritii lor, scor 1-2, in derby-ul cu formația din Atena.

- Sunt sute de mii de oameni au fost in strada la Atena. Oamenii s-au adunat in piata Syntagma din fata Parlamentului pentru a se opune folosirii denumirii de „Macedonia" de catre fosta republica iugoslava.

- Principalul orator al protestului, care s-a desfasurat in Piata Syntagma, vizavi de Parlamentul elen, a fost compozitorul Mikis Theodorakis, in varsta de 92 de ani, care a fost decenii la rand un simbol al stangii elene si a carui participare la miting a provocat deceptie in acest sector al societatii.…

- Sute de mii de persoane au manifestat duminica la Atena pentru a cere guvernului elen sa nu accepte folosirea termenului de "Macedonia" in nicio posibila intelegere cu Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei (FYROM), informeaza EFE. Principalul orator al protestului, care s-a desfasurat…

- Aproape un milion de greci s-au adunat, duminica, in fata Parlamentului din Atena pentru a protesta fata de folosirea termenului Macedonia in orice intelegere posibila pe care guvernul o va face cu Fosta Republica Iugoslava, relateaza presa internationala.

- O comisie de dialog social s-a intrunit astazi, la Prefectura Timiș, in legatura cu nemulțumirile angajaților Societații de Transport Public Timișoara, care acuzau, la inceputul lunii trecute, ca nu-și primisera salariile. Dupa ce au protestat la Primaria Timișoara, reprezentanții Sindicatului Armonia…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea va protesta, joi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie, anunta membrii fondatori ai Asociatia Grefierilor…

- Guvernul grec a comunicat ca Republica Macedonia ar trebui sa adopte un nume "intraductibil" care ar permite solutionarea disputei intre cele doua tari, deoarece Atena considera ca numele Macedonia implica o revendicare teritoriala ce vizeaza regiunea omonima din nordul Greciei.

- Eurogrupul a salutat progresele inregistrate de Grecia in implementarea reformelor, apreciind ca tara este in grafic pentru a iesi din ultimul acord de asistenta, care se incheie in august 2018, si de a se finanta de pe pietele de obligatiuni."Avem niste vesti bune", a afirmat noul sef…

- Ministrii de Finante din zona euro au salutat luni progresele inregistrate de Grecia in adoptarea reformelor convenite cu creditorii, dar au convenit sa nu deblocheze o noua transa de imprumut pana cand masurile nu vor fi finalizate, potrivit unui comunicat citat de Reuters, scrie news.ro.In…

- Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat impotriva mentinerii in viitor a denumirii de ''Macedonia'' de catre fosta republica iugoslava, duminica la Salonic (nord), capitala Macedoniei grecesti, in timp ce Atena si Skopje isi intensifica eforturile pentru solutionarea acestei…

- Aproximativ 50.000 de nationalisti greci care se opun mentinerii numelui Macedonia in denumirea tarii vecine manifesteaza, duminica, la Salonic, in contextul in care Atena si Skopje fac eforturi pentru a se ajunge la un compromis, relateaza AFP. Grupuri nationaliste, multe de extrema dreapta, cum…

- Zeci de mii de persoane au protestat sâmbata la București împotriva legilor justiției dar și a recentelor modificari la codul fiscal și remanierii de guvern de saptamâna trecuta. Ca și în 2017, protestul a fost organizat, în cea mai mare parte, pe rețelele de…

- Protest in București, 20 ianuarie. Mii de oameni au anunțat ca vor ieși in strada, sambata, la ceea ce se anunța a fi o manifestație de amploare. Protestatari din mai multe orașe ale țarii s-au mobilizat pe rețelele de socializare pentru a-și manifesta nemulțumirea fața de modificarea legilor justiției.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca fermierii din judetul Karditsa au anuntat organizarea unei blocade cu tractoare si alte masini agricole, la data de 22 ianuarie 2018, pe E65 noua autostrada din Grecia…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca fermierii din județul Karditsa au anunțat organizarea unei blocade cu tractoare și alte mașini agricole, la data de 22 ianuarie 2018, pe E65 - noua autostrada din Grecia…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat joi Macedonia sa-si reglementeze diferendul cu Grecia care opune cele doua tari de peste 25 de ani si care nu i-a permis pana acum aderarea la Alianta Nord-Atlantica, relateaza AFP. "Consider incurajatoare recentele progrese si va…

- In 2016, Ivanovic a fost condamnat pentru crime de razboi impotriva albanezilor de catre jucatorii misiunii europene Eulex, insa verdictul a fost anulat in apel, in 2017, iar politicianul a candidat la primaria din Mitrovica in același an. Ivanovic facuse parte din guvernul Serbiei, ca secretar de Stat…

- Reprezentanti din Grecia si Macedonia vor discuta, miercuri, in cadrul ONU, in scopul rezolvarii disputei cu privire la denumirea fostei republici iugoslave, pe care Atena o considera o revendicare teritoriala a regiunii omonime din nordul Greciei, informeaza site-ul portului France24.

- Peste 20.000 de persoane au participat la proteste, care au fost in mare parte pasnice. Politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de manifestanti care au incercat sa treaca de un baraj instalat in jurul cladirii Parlamentului.Demonstrantii au afisat pancarte cu mesajele…

- Parlamentul macedonean a adoptat joi o lege care acorda un loc sporit limbii albaneze, urmand ca membrii minoritatii albaneze sa poata solicita folosirea limbii materne in toate institutiile statului, transmite AFP. Conform noii legi, albanezii - care formeaza 20-25% din populatia de 2,1 milioane…

- Prim-ministrul Republicii Macedonia vrea sa schimbe numele actual al țarii, din cauza conflictului cu autoritațile de la Atena, care dureaza de 25 de ani. Printre sugestiile luate in calcul pentru noua denumire a statului se numara: „Macedonia de Nord”, „Noua Macedonie” sau „Macedonia Vardarska”, dupa…

- Grecia si Macedonia au fost de acord, marti, sa redeschida discutiile pentru a rezolva disputa privind numele fostei republici iugoslave a Macedoniei, pe care Atena il considera drept o revendicare teritoriala ce vizeaza o regiune omonima aflata in nordul statului grec, informeaza Politico.eu.

- ''Noi am deschis o fereastra (de oportunitate)'', a declarat Tsipras televiziunii elene de stat TV ERT, adaugand ca un acord ar fi in avantajul ambelor tari din regiune.Premierul macedonean Zoran Zaev a declarat duminica la o televiziune locala ca este gata sa se intalneasca cu conducerea…

- Premierul grec Alexis Tsipras a afirmat luni ca Atena si Skopje ar putea sa-si rezolve in curand disputa in legatura cu denumirea pe care trebuie s-o poarte fosta republica iugoslava Macedonia, relateaza agentia DPA. ''Noi am deschis o fereastra (de oportunitate)'', a declarat…

- Grecia doreste sa rezolve in acest an disputa in privinta numelui fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, miscare care ar putea debloca ambitia statului balcanic de a adera la Uniunea Europeana, noteaza Reuters. Atena a blocat incercarile Republicii Iugoslave de a adera la NATO si obiecteaza la aderarea…

- Ministerul grec de Externe a respins, duminica, apelul Turciei in privinta deciziei de a acorda azil unui militar turc acuzat de Ankara de implicare in tentativa esuata de lovitura de stat din 2016. Sambata, Turcia a avertizat ca decizia Greciei submineaza relatiile dintre cele doua tari.…

- Seismul a zguduit Atena si zona centrala a Greciei, fara a produce victime sau pagube materiale, informeaza Reuters. Seismul s-a produs la 79 de kilometri vest de Atena la ora 06:02 (04:02 GMT), la o adancime de 5 kilometri, conform Observatorului National din Atena si U.S. Geological Survey."S-a…

- Un cutremur cu intensitatea de 4,6 grade a zguduit duminica dimineata Atena si zona centrala a Greciei, fara a produce victime sau pagube materiale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Seismul s-a produs la 79 de kilometri vest de Atena la ora 06:02 (04:02 GMT), la o adancime de 5 kilometri,…

- Initiativa de schimbare a numelui judetului in Olt - Romanati, noi investitii pe platforma industriala Slatina, stabilirea unui record national la cel mai mare numar de dansatori care joaca simultan calusul, greva spontana de la APIA urmata de o vizita neasteptata a ministrului Agriculturii, descoperirea…

- Decizie ISTORICA in EUROPA: O țara iși schimba numele și renunța la o pretenție ce i-a blocat intrarea in UE și NATO Premierul Macedoniei a anunțat ca e gata sa renunțe la pretenția țarii sale ca e singura moștenitoare a tradiției lui Alexandru cel Mare, o concesie care ar putea ușura lunga disputa…

- Premierul Macedoniei a anunțat ca e gata sa renunțe la pretenția țarii sale ca e singura moștenitoare a tradiției lui Alexandru cel Mare, o concesie care ar putea ușura lunga disputa cu Grecia. „Renunț la pretenția ca Macedonia e singura moștenitoare a lui Alexandru”, a declarat…

- Premierul Macedoniei a anunțat ca e gata sa renunțe la pretenția țarii sale ca e singura moștenitoare a tradiției lui Alexandru cel Mare, o concesie care ar putea ușura lunga disputa cu Grecia.„Renunț la pretenția ca Macedonia e singura moștenitoare a lui Alexandru”, a declarat premierul Zoran…

- Cateva mii de pensionari greci au blocat vineri centrul capitalei Atena, intr-un protest impotriva masurilor de austeritate, care includ si mai multe taieri ale veniturilor lor, transmite DPA.Multi protestatari au venit din alte orase pentru a participa la demonstratia din fata parlamentului.…

- Panathinaikos vs Unicaja Malaga este meciul de baschet pe care il vom analiza azi, duel ce conteaza pentru runda cu numarul 10 din Euroliga. Pana la startul partidei, care va fi la ora 21:00, va invitam sa citiți avancronica acesteia, urmata de un pont pentru pariuri. Panathinaikos este lider in campionatul…

- Filosoful Mihai Sora, la varsta de 101 ani, se implica in viata Cetatii sale, ii apartine cu toata fiinta si ii pasa de ce se poate intampla cu ea. Participa la proteste, dialogheaza cu tinerii, se implica in campanii umanitare, atentioneaza pe Facebook, traieste pentru Romania, careia ii doreste la…

- Incepand cu saptamana viitoare, ofițeri de legatura greci vor fi desfașurați pe aeroporturile din Frankfurt și Munchen, pentru a facilita controalele de pașapoarte, potrivit acestei surse.Aceasta decizie vine dupa o plangere a ministrului de interne al Germaniei, potrivit caruia circa 1.000…

- Noul model Dacia Duster, produs în uzina de la Mioveni, a fost testat în premiera de jurnaliștii români, joi, pe șoselele din sudul Greciei, informeaza Agerpres. Prima zi de drive-test s-a desfașurat pe un traseu de aproximativ 145 de kilometri, într-o zona situata…

- Stirile ProSport, 21 noiembrie: Miriuta si-a indeplinit un vis cand a semnat cu Dinamo, dar visul usor usor se stinge. Dupa ce finantatorul Negoita a spus ca vinde clubul, iar echipa nu reuseste sa se regaseasca in campionat, Miriuta a mai trecut printr-o situatie interesanta.…

- Octavian Constantin (40 ani), fiul unui celebru interlop din Ploiesti, in prezent in arest, a fost gasit decedat intr-un autoturism luat de viiturile care au facut ravagii in urma cu cinci zile in capitala Greciei. Rudele victimei sunt acum in Atena si se ocupa de repatrierea trupului barbatului.

- Organizatiile judetene ale PNL vor organiza luni, incepand cu ora 17:00, la nivelul intregii tari, proteste impotriva Guvernului PSD – ALDE, condus de Mihai Tudose. Acțiunile, spun liderii partidului, fac parte din campania de informare lansata in scopul determinarii tuturor parlamentarilor, indiferent…

- Peste 10.000 de oameni au marcat, vineri seara, la Atena, printr-un mars, revolta studenteasca din 1973, care a ajutat la rasturnarea juntei ce conducea tara la acea vreme. Evenimentul s-a soldat cu incidente violente între politie si o parte dintre tinerii manifestanti. Grecii au…

- Inundațiile catastrofale in capitala Greciei, Atena. Cel putin 15 oameni au murit in urma stihiei, iar autoritatile cred ca numarul victimelor ar putea creste, deoarece multe persoane sunt date disparute. Ploile abundente au provocat viituri si alunecari de teren masive.

- O persoana a decedat in orasul Nea Peramos, aflat la aproximativ 27 de kilometri vest de Atena,intr-un oras aflat in apropiere de capitala Greciei, Atena, in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale din cursul noptii de marti spre miercuri, intemperiile afectand inclusiv drumurile din zona.…

- Mai mulți angajati ai Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj-Napoca vor protesta astazi (n.r. miercuri, 15 noiembrie) și maine (n.r. joi, 16 noiembrie) in fața Consiliului Judetean, nemultumiti de modul in care conducerea forului administrativ trateaza problemele aeroportului. Printre nemulțumirile…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) i-a adus luni la cunoștința liderului PSD calitatea de suspect într-un dosar legat de controversata companie TelDrum din Teleorman, abonata la banii publici.