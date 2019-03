Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Kazahstan a arestat vineri zeci de protestatari in capitala Astana si in cel mai mare oras din tara, Alma-Ata, relateaza reporterii Reuters. Protestele au fost organizate de bancherul Muhtar Abliazov, refugiat in Franta, opozant al fostului presedinte kazah Nursultan Nazarbaev.…

- Parlamentul Kazahstanului a aprobat miercuri propunerea noului presedinte, Kasim-Jomart Tokaev, de a redenumi capitala tarii, transmite AFP, care preia agentia de presa oficiala Kazinform. Oraşul Astana se va numi pe viitor Nursultan - prenumele fostului preşedinte Nazarbaev, care a demisionat…

- Fiica fostului presedinte kazah Nursultan Nazarbaev, care si-a anuntat marti demisia dupa 30 de ani la conducerea tarii, a fost numita miercuri la sefia Senatului acestei tari din Asia Centrala, transmite AFP care citeaza media de stat potrivit Agerpres. Dariga Nazarbaeva, 55 de ani, a fost…

- Kasim-Jomart Tokaev a fost investit miercuri presedinte al Kazahstanului, dupa demisia, marti, a lui Nursultan Nazarbaev, care timp de aproape 30 de ani s-a aflat la conducerea acestei foste republici sovietice din Asia Centrala, transmite EFE. Tokaev, care a preluat sefia statului din pozitia de presedinte…

- 'Am luat decizia de a renunta la mandatul de presedinte', a anuntat Nazarbaev (78 de ani) intr-o declaratie catre natiune, difuzata pe unul dintre posturile de televiziune republicane. 'Anul acesta se implinesc 30 de ani de cand ocup acest post inalt. Poporul mi-a dat ocazia de a fi primul presedinte…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat luni ca este in interesul Germaniei sa-si asume o mai mare responsabilitate la nivel global intr-un moment in care multilateralismul este obiectul unor atacuri constante. In alocutiunea sa traditionala de Anul Nou, Merkel a mentionat faptul ca vechile…