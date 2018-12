Stiri pe aceeasi tema

- Liderul principalului partid de opozitie din Franta a cerut miercuri declararea starii de urgenta inaintea noilor proteste ale miscarii 'vestelor galbene' care sunt asteptate pentru sambata, relateaza dpa preluata de Agerpres. "Acest lucru le-ar permite fortelor de securitate sa fie protejate…

- Aproape 3.7 milioane de persoane ar putea sa primeasca bani in plus. Mai exact, in cazul in care va fi adoptat, de aceasta lege vor beneficia cele 3,7 milioane de persoane din sectorul privat, care este motorul economiei romanești, dar care are o susținere timida din partea statului roman, conform…

- Circa 4000 de posturi din ministere si ANAF vor fi desfiintate, masura privind si posturi care sunt vacante, a declarat sambata ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, la Antena 3. Masura a fost discutata in Guvern si va fi analizata cu sindicatele, a adaugat ministrul, care a admis ca pot disparea…

- Mai multe mii de persoane au participat vineri seara la o manifestație in centrul Budapestei pentru a-și exprima solidaritatea cu Universitatea Central Europeana (CEU), instituție fondata de miliardarul George Soros, care susține ca este forțata de Guvernul Viktor Orban sa paraseasca Ungaria, informeaza…

- Navigarea in liniste a albumelor cu poze este de domeniul trecutului. Facebook permite acum atasarea unei coloane sonore pentru fiecare poza sau clip video incarcat de utilizatori. Teoretic, nu este un lucru rau, masura dand frau liber creativitatii si ajutand o mai buna exprimare a starii de spirit…

- Cei prinsi dormind pe strada vor primi mai intai un avertisment, iar in caz de recidiva vor fi trimisi la inchisoare sau inrolati in programe de munca. Amendamentul a fost aprobat de Parlamentul de la Budapesta in iunie, dar locuitul pe strazi era delict pasibil de amenda inca din 2013. In adaposturile…

- Avand in vedere datele prezentate de Institutul Național de Statistica (INS) cu privire la declinul demografic la nivel de țara, inclusiv la Brașov, am propus colegilor mei, consilierii locali ai Partidului Social Democrat (PSD) Brașov, inițierea unui proiect de hotarare prin care Primaria sa ofere…

- Nou-nascuții ar putea fi externați din spital doar daca parinții acestora participa la un instructaj post-natal, in care se prezinta reguli de ingrijire a copilului nou-nascut, riscurile implicate de anumite manevre aplicate copilului, masuri ce trebuie luate pentru evitarea sufocarii bebelușului și…