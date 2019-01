Vineri, 25 ianuarie: A patra putoare în stat

*În dorința lor de a arunca cu rahat în ventilator, doar-doar or mânji pe toată lumea, mogulenii de presă și tiriplicii lor fideli uită că ventilatorul are și un buton care-l face să se oprească din rotit și adesea nu se obosesc să-l apese. Rezultatul e că ajung ei înșiși sub rafalele necruțătoare. Cam așa […] [citeste mai departe]