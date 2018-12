Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va adresa Natiunii luni, la ora 20.00, a anuntat duminica Palatul Elysee, dupa o a patra zi de mobilizare a "Vestelor galbene", relateaza AFP. Elysee nu a oferit detalii suplimentare despre aceasta interventie asteptata. Presedintele, care ii va primi luni dimineata…

- In jurul orei locale 10.25, fortele de ordine au lansate numeroase grenade lacrimogene in directia manifestantilor pentru a-i face sa se retraga, pe o strada perpendiculara pe Champs-Elysees, in apropiere de Arcul de Triumf. Unii protestatari au raspuns prin proiectile si petarde. Circa 1.500 de persoane…

- PROTESTE PARIS. Mobilizarea 'vestelor galbene' de sambata de la Paris a dus la retinerea a 481 de persoane si la plasarea in arest preventiv a 211 persoane, a anuntat premierul Edouard Philippe, potrivit...

- Sute de mii de oameni sunt asteptati sa iasa in strada, sambata, in Franța, pentru a protesta fața de politicile guvernului si presedintelui Emmanuel Macron. Se anunta momente extrem de tensionate, tinand cont de violentele de ce au avut loc weekendul trecut.

- Presedintele francez Emmanuel Macron este perceput adesea de partenerii sai europeni drept 'un bastion impotriva populismului', iar dificultatea sa pentru a face fata revoltelor 'vestelor galbene' provoaca ingrijorarea vecinilor Frantei, estimeaza observatori internationali, relateaza…

- Conform unor surse guvernamentale, prim-ministrul Edouard Philippe va anunta suspendarea taxei pe carburanti care urma sa fie implementata de la 1 ianuarie 2019, pentru a incerca sa puna caapat protestelor violente. De asemenea, vor fi luate si alte masuri care au ca scop calmarea situatiei,…

- Furtuni punctuale, localizate si foarte violente, insotite de "episoade mediteraneene", asemeni celui care a lovit sudul Frantei, sunt foarte greu de prognozat, relateaza luni AFP preluata de Agerpres. Aceste fenomene, care se produc de trei sau sase ori in medie pe an, se caracterizeaza prin…