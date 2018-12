Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, este asteptat sa anunte noi masuri, ca raspuns la criza sociala, dupa a patra zi de mobilizare a „vestelor galbene”. De altfel, recentele evenimente din țara condusa de el ii pun la incercare mandatul, mai ales ca protestatarii ii cer demisia. Peste 1.700 de oameni…

- Partida dintre Nimes si echipa lui Ciprian Tatarusanu, Nantes, care ar fi trebuit sa se dispute sambata, in Ligue I, a fost amanata la solicitarea prefecturii Gard. Comisia de Competitii a ligii franceze urmeaza sa stabileasca o noua data de disputare a meciului, scrie news.ro. Aceasta…

- Revendicarile protestatarilor sunt justificate Cel putin 110 persoane au fost ranite, iar peste 270 au fost retinute sambata, in centrul Parisului, in cursul protestelor fata de preturile mari la carburanti si fata de scaderea nivelului de trai. Peste 100.000 de persoane au protestat in orasele Paris,…

- Franta a impus sanctiuni impotriva a 18 cetateni sauditi suspectati de implicare in uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi pe 2 octombrie in consulatul tarii sale din Istanbul, a declarat joi Ministerul de Externe francez, relateaza AFP si Reuters. "Aceste masuri, decise de Ministerul…

- Un protestatar care participa la o manifestație desfașurata in Franța, pe fondul creșterii taxelor de combustibil, a murit sambata dupa ce a fost lovit in mod accidental de un autovehicul, a informat ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Manifestanții…

- UPDATE Primii dintre cei aproximativ 70 de sefi de stat si de guvern asteptati au inceput sa soseasca duminica, la scurt timp dupa 8.15 GMT, la Palatul Elysee, fiind intampinati de presedintele francez Emmanuel Macron, pentru a participa apoi la comemorarea armistitiului, informeaza France Presse.…

- Politia franceza ancheteaza disparitia sefului Interpol, Meng Hongwei, a confirmat vineri ministerul de interne de la Paris pentru agentia Reuters; anterior, informatia fusese dezvaluita neoficial de surse din politie. Deoarece nu mai stia nimic despre Meng din 25 septembrie, sotia lui s-a adresat politiei…

- Autoritațile din Portugalia, Spania și Franța au decis sa accepte preluarea migranților salvați din Marea Mediterana de catre nava umanitara Aquarius, dupa refuzul categoric al Guvernului italian, relateaza Reuters preluata de mediafax. Nava umanitara Aquarius are la bord 58 de migranți, dintre…