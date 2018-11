Proteste Paris. Macron: Rușine autorilor violențelor! ”Multumiri fortelor noastre de ordine pentru curajul si profesionalismul lor. Rusine celor care le-au agresat. Rusine celor care s-au manifestat violent fata de alti cetateni si jurnalisti. Rusine celor care au incercat sa intimideze parlamentari. Nu exista loc pentru aceste violente in Republica”, a scris pe Twitter Emmanuel Macron. Este primul comentariu cu privire la manifestarile violente ale vestelor galbene, care cer in special anularea cresterii taxelor la carburanti si masuri privind puterea de cumparare. De dimineata, manifestantii s-au ciocnit cu fortele de ordine,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Noua Caledonie, teritoriu francez cu 270.000 de locuitori din Pacific, urmeaza sa decida la un referendum care are loc duminica daca doreste sa ramana in cadrul Frantei - scenariul cel mai probabil - sau daca alege independenta, relateaza Agerpres.

- Germania nu mai poate evita retrogradarea din "A" doar prin propriile forțe, dupa eșecul, scor 1-2, in fața Franței. Mai bine nu e de ajuns. Mai ales cand ai in fața campioana lumii, Franța. Umiliți sambata trecuta de olandezi, 3-0, nemții s-au trezit marți seara pe Stade de France. ...

- O plangere a fost depusa pe 2 octombrie la Curtea Penala Internationala (CPI) impotriva Frantei pentru crime impotriva umanitatii din cauza testelor nucleare efectuate in Polinezia, a afirmat marti la ONU liderul separatist polinezian Oscar Temaru, citat de AFP preluata de Agerpres. ''Datoram…

- Fotografia a infuriat Franta si imaginile s-au raspandit repede pe retelele de socializare. Macron apare intr-o tinuta lejera, in mijlocul gazdelor din Saint Martin care i-au facut o primire "calduroasa" si la propriu, si la figurat. Cliseul acestui moment contine insa un amanunt mai putin…

- Pompierii au stabilit ca incendiul de vineri seara de pe strada Dacilor a fost provocat intenționat. Cristi Brancovan explica: in cladirea respectiva locuiau niște hoți de buzunare care urma sa fie evacuați, așa ca, inainte sa plece, au decis sa faca prapad. Acum un an, primarul Nicolae Robu le cerea…

- Un sofer a ranit usor doua persoane in noaptea de joi spre vineri la Nimes, in sudul Frantei, incercand sa loveasca pietoni, iar numarul victimelor putea sa fie mai mare daca masina nu s-ar fi oprit...

- FINANCIAL TIMES: Alegerile parlamentare din Suedia par sa confirme la guvernare blocul de centru-stanga ● LES ECHOS: Franța iși va anunța noua strategie spațiala ● 10 ani de la caderea Lehman. Ce s-a schimbat de atunci? ● HANDELSBLATT: Apel de urgența al administratorului sistemului feroviar ● LE MONDE:…

- Roxana Maracineanu (43 ani), fosta campioana la natație, laureata cu argint sub culorile Franței la olimpiada de la Sydney, in 2000, a fost numita ministrul francez al sportului. Numirea ei are loc dupa ce Laura Flessel a demisionat...