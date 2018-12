Proteste Paris. Chirieac: Au o singură șansă să înceteze Contactat telefonic de Romania TV, analistul politic Bogdan Chirieac este de parere ca protestele din Paris au o singura șansa sa inceteze datorita apropierii Craciunului. Macron a declanșat o problema globala "Ziua este tanara. Ne aflam la pranz in Paris. Pana seara, lucrurile se pot decada semnificativ. Protestele au o singura șansa sa inceteze: apropierea Craciunului. Dupa care, nu știu daca vor mai izbucni dupa Anul Nou. Nu știm daca se va intampla asta in ianuarie, dar problemele raman. Asta nu inseamna ca, in primavara, cand este frumos afara, pot sa apara valul acesta al… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

