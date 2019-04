Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Italiei a votat pentru blocarea unui proces penal împotriva vice-prim-ministrului și ministrului de interne de extrema dreapta, Matteo Salvini, pentru refuzul de a permite migranților sa debarce de pe o nava de salvare, scrie The Guardian.În ianuarie, o instanța italiana…

- De aproximativ patru luni, in fiecare sambata, in Serbia au loc manifestații impotriva președintelui Alexander Vucic. Ca de obicei, intalnirile celor ce participa la astfel de proteste au loc la orele 18.00. Sambata, 16 martie, au fost programate manifestații in circa 50 de localitați ale țarii. Sloganul…

- Cele aproximativ 100 de persoane s-au strans in fața Teatrului Național din Timișoara cu vuvuzele și megafoane. Acestea au, de asemenea, și pancarte cu mesajele ”Toxic pentru democrație” sau ”Cele trei meserii in viața: om, CETAȚEAN, profesie”. Manifestanții scandeaza ”PSD și ALDE, aceeași mizerie”,…

- Unsprezece ministri de externe au semnat un editorial publicat miercuri de ziarul britanic The Guardian, in care condamna ocuparea ilegala a Crimeei de catre Rusia, acum cinci ani, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare BOMBA cu viceprimarul Capitalei, despre incidentele din 10 august:…

- Jeremy Hardy, unul dintre cei mai iubiți comedianți din Marea Britanie, se lupta cu cancerul de mai mult timp, iar boala l-a rapus, noteaza The Guardian. Decesul comediantului in varsta de 57 de ani a fost anunțat de o apropiata a acestuia, care a postat un mesaj pe Twitter. "Prietenii si familia…

- Membri ai Federatiei Sindicatului din Comunicatii Moldpresa au protestat in dimineata zilei de astazi, 22 ianuarie, in fata Primariei Chisinau, impotriva deciziei autoritatilor publice locale privind evacuarea chioscurilor Moldpresa. Protestatarii se plang ca, odata cu evacuarea gheretelor, si-au pierdut…

- "Niciun acord, nicio speranta, nicio idee, nicio incredere", noteaza tabloidul The Daily Mirror, in timp ce The Sun, cel mai vandut cotidian britanic, publica pe prima pagina o caricatura a Theresei May sub forma de pasare-dodo, astazi disparuta. "Acordul Theresei May asupra Brexit este complet mort",…

- Sute de londonezi au ieșit pe strazile metropolei, sambata, denunțand masurile de austeritate și cerand alegeri anticipate. Protestatarii au defilat in liniste pana la Trafalgar Square, in centrul orasului, in sunetul tobelor si a sloganurilor lansate prin megafoane. Manifestanții au afișat pancarte…