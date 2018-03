Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ doua sute de persoane au protestat, noaptea trecuta, in Sacramento, si mai multe proteste sunt anuntate pentru ziua de sambata, dupa ce autopsia lui Stephon Clark a contrazis explicatia politiei, rezultand ca barbatul de culoare era neinarmat si a fost impuscat din spate, scrie Reuters.

- Actorul si fostul bodybuilder Arnold Schwarzenegger a fost supus unei interventii chirurgicale cardiace, pentru a-i fi inlocuita o valva care fusese implantata in urma cu 20 de ani, scrie Reuters.Actorul se recupereaza si, potrivit purtatorului sau de cuvant, dupa operatie a spus: „I’m back”…

- Președintele american Donald Trump va impune noi sancțiuni Chinei, acuzata de furt de tehnologie și ca forțeaza companiile americane care vor sa intre in statul asiatic sa transfere date secrete partenerilor din China. Sancțiunile vor viza bunuri din domeniul tehnologiei și cel al telecomunicațiilor,…

- Politistul vasluian care a impuscat mortal un barbat, in timpul unei misiuni, va fi cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane. "La nivelul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, s-a primit…

- Tanara care și-a impușcat mortal iubitul pentru o “farsa pe Youtube”, a pledat vinovat la acuzația de crima de gradul al doilea. Cei doi tineri și-au dorit ca videoclipul filmat de ei sa devina viral pe internet, dar tot ce au pus la cale s-a incheiat tragic. Monalisa Perez, acum in varsta de 20 de…

- Presedintele american Donald Trump si-a inceput vizita oficiala din California promovandu-si politicile mai dure privind imigratia. El a fost intampinat cu proteste si critici intr-un stat care ii este ferm impotriva, scrie The Guardian, conform news.ro.Air Force One a aterizat la o baza aeriana…

- Trei femei si un barbat inarmat care luase ostatici intr-un centru pentru veterani de razboi din statul american California au fost gasiti morti, sambata, in camera in care erau baricadati, potrivit politiei locale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Aproximativ 300 de imigranti africani au protestat la Florenta pentru a doua zi consecutiv, dupa ce un vanzator stradal senegalez a fost impuscat de un italian luni. Politia a anuntat ca infractiunea nu a fost motivata rasial - autorul a fost retinut si a declarat ca avea tendinte sinucigase, dar a…

- Arma de vanatoare artizanala folosita la comiterea crimei din localitatea aradeana Tarnova, urmata de sinuciderea agresorului, era detinuta ilegal de catre acesta si nici familia sa nu stia ca ascunde in casa o arma si munitie. Anchetatorii confirma, in urma primelor cercetari, ca intre cei doi concubini…

- Sute de migranti africani au protestat marti in orasul italian Florenta pentru a doua zi consecutiv, dupa ce un vanzator ambulant senegalez a fost impuscat mortal in acest oras, relateaza agentiile Reuters si EFE. La putin timp dupa anuntarea acelei crime, grupuri de migranti au pornit luni in marsuri…

- Un barbat a impuscat mortal un vanzator ambulant african luni la Florenta, una dintre cele mai populare destinatii turistice in Italia, a anuntat politia, citata de Reuters. Politia l-a arestat pe cetateanul italian in varsta de 66 de ani care a tras sase focuri de arma in africanul care vindea genti…

- Un individ s-a impuscat mortal, sambata dupa-amiaza, in fata sediului Presedintiei Statelor Unite, in centrul orasului Washington, anunta autoritatile americane, fara a preciza care este starea medicala a suspectului.

- Jan Kuciak, 27 de ani, si prietena lui au fost descoperiti morti in locuinta dupa ce politia a fost alertata de o ruda a victimelor, a declarat Tibor Gaspar, seful Politiei slovace. Oficialul a adaugat ca asasinatul "probabil are legatura cu investigatiile sale", fara a oferi detalii suplimentare. Kuciak…

- Cantaretele si trupele feminine au obtinut un numar semnificativ de premii miercuri, la Londra, in cadrul ceremoniei organizate de prestigioasa publicatie muzicala New Musical Express (NME), o tendinta apreciata de artistii prezenti la eveniment, in contextul valului de acuzatii referitoare la hartuire…

- Un fost ofițer de poliție din Virginia de Vest a fost concediat de angajatorul sau fiindca nu a impușcat o persoana de culoare. Acesta l-a dat in judecata ulterior. Fostul polițist a incercat sa-și faca dreptate și a reușit sa caștige procesul. Acum va trebui sa primeasca 175.000 de dolari…

- Un barbat a fost impuscat si arestat dupa ce a incercat sa intre in sediul presedintiei Iranului, a anuntat luni guvernatorul adjunct al Teheranului, Mohsen Hamedani, transmite Reuters. ''Incercam sa identificam persoana si sa aflam care a fost motivatia sa'', a declarat…

- Un copil de 11 ani și-a impușcat mortal surioara, apoi s-a sinucis. Micuțul a tras accidental in sora lui, iar atunci cand a vazut ce a facut, a indreptat pistolul catre el și s-a impușcat, scrie libertatea.ro.Tragedia s-a consumat in Africa de Sud.

- Un palestinian a fost impuscat mortal sambata in confruntari cu armata israeliana in cursul unui raid in Cisiordania ocupata, a indicat ministerul palestinian al Sanatatii, transmite AFP. Potrivit aceluiasi minister, citat de Xinhua, tanarul palestinian a murit la spital in urma ranilor,…

- Un barbat a tras mai multe focuri de arma, sambata, in localitatea Macerata, din centrul Italiei, cel putin patru persoane fiind ranite, relateaza BBC. El a fost reținut la scurt timp de poliție, scrie digi24.ro.Barbatul a tras focuri de arma dintr-o masina.

- Presedintele libanez Michel Aoun le-a cerut marti liderilor politici sa-si asume responsabilitatea in protejarea stabilitatii si securitatii tarii lor dupa ce o disputa politica in care a fost implicat ginerele sau a provocat proteste de strada, relateaza Reuters. Sustinatori ai presedintelui Parlamentului,…

- Totul a fost un accident de vanatoare in Rusia, potrivit presei locale. Pușca barbatului se sprijinea pe genunchi, iar cainele i-a sarit in brațe, lovind arma, iar aceasta s-a descarcat. Cainele-erou. Momentul in care un maidanez pune pe fuga un hot si salveaza o femeie VIDEO Fratele…

- O biserica din Budapesta a anulat o ceremonie religioasa pe care intentiona sa o organizeze sambata, de Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului, in onoarea fostului lider ungar Miklos Horthy, aliat al nazistilor, dupa proteste din partea organizatiilor evreiesti din Ungaria si…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sâmbata în timpul unui zbor de antrenament în California, accidentul soldându-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvânt al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit…

- Unul dintre principalii lideri ai sarbilor din Kosovo, Oliver Ivanovic, a fost asasinat marți dimineața. Politicianul a fost impușcat mortal in fața biroului sau din Kosovska Mitrovica, a anunțat postul sarb B92, citat de Agerpres.ro . In varsta de 64 de ani, Ivanovic a impușcat de patru ori in piept…

- Sute de tunisieni au marsaluit pasnic duminica, in capitala Tunis, impotriva masurilor de austeritate ale guvernului, dupa aproape o saptamana de proteste uneori violente, si pentru a marca implinirea a sapte ani de la Revolutia Iasomiei, care a dat startul asa-numitei Primaveri Arabe, informeaza…

- Un barbat , in varsta de 50 de ani, a murit duminica la vanatoare in Caraș-Severin, dupa ce a fost impușcat din greșeala de un coleg vanator. Acesta a vrut sa impuște un mistreț, insa l-a nimerit pe colegul sau de vanatoare . Pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul, polițiștii fac…

- Autoritațile egiptene au anunțat ca mai multi barbati înarmați au împușcat mortal noaptea trecuta un creștin în localitatea al Arush din nordul peninsulei Sinai. Serviciile de securitate egiptene sînt citate de citate de agențiile internaționale de presa cu declarația…

- Un vanator in varsta de 48 de ani a fost impuscat mortal in dimineata zilei de sambata, 13 ianuarie, in timpul unei vanatori de fazani in extravilanul localitatii Nicolaevca din raionul Sangerei. Seful Directiei generale securitate publica IGP, Marin Maxian, a declarat in cadrul unei conferinte de presa…

- Scumpirea carburantilor si a altor produse de baza si introducerea de noi taxe la inceputul acestui an au generat proteste violente in Tunisia, in trei zile consecutive, in capitala acestui stat si in cel putin alte patru orase, scrie Reuters, citeaza news.ro.Politistii au intervenit cu gaze…

- Locuitorul raionului Telenesti, al carui fiu ar fi tras dintr-o arma de vanatoare intr-un minor, va comparea pe banca acuzatilor pentru pastrarea neglijenta a armelor de foc si munitiilor.

- Casa Alba a calificat miercuri drept 'revoltatoare' decizia prin care un judecator american a blocat in mod provizoriu abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor intrati clandestin in SUA pe cand erau minori sa studieze si sa lucreze legal…

- O adolescenta de 15 ani a fost arestata dupa ce și-a împușcat mortal mama. Pentru a ascunde crima facuta, aceasta a incendiat și casa. Trupul neînsuflețit al femeii de 53 de ani a fost gasit arzând în locuința sa din Illinois, SUA, conform Metro. Momentan…

- Samsung intra in industria auto și vrea sa fie furnizor de componente. Gigantul coreean lanseaza o platforma pentru mașinile care se conduc singure și spera sa vanda constructorilor componente pentru sistemele autonome și soluții de infotainment, scrie Reuters . Samsung Electronics a dezvaluit la CES…

- In 2017, politistii americani au omorat prin impuscare 987 de persoane in 2017, numarul victimelor fiind mai mare decat in 2016, cand s-au inregistrat 963 de morti din cauza gloantelor trase de membri ai fortelor de ordine, indica un bilant publicat luni de cotidianul The Washington Post.

- Un important om de afaceri din Bulgaria a fost asasinat in plina zi, la doar cateva zile dupa ce Bulgaria și-a sumat pentru șase luni președinția rotativa a Uniunii Europene, pentru prima data.

- Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat si ucis in plina zi in fata sediului companiei sale din Sofia, scrie Reuters, care citeaza doua surse familiare cu cazul.

- Un tanar de 28 de ani a fost impușcat mortal de polițiști, in propria locuința, din cauza unei farse facute de un individ care a sunat la 112. Individul a sunat la numarul de urgența și a zis persoanei care i-a preluat apelul ca și-a ucis tatal și in ii ține ostatici pe ceilalți membri ai familiei.…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.