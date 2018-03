Stiri pe aceeasi tema

- Peste UN MILION de persoane, dintre care numerosi tineri, au iesit in strada in mai multe orase din Statele Unite pentru o manifestatie istorica impotriva armelor de foc, dupa masacrul dintr-un liceu din Florida care a facut 17 morti. De origine spontana, aceasta initiativa a devenit cea mai mare manifestatie…

- Marsul a fost organizat de adolescentii care au supravietuit atacului de pe 14 februarie de la un liceu din Parkland, Florida, care s-a soldat cu moartea a 17 elevi si profesori. De altfel, supravietuitori ai atacului s-au adresat multimii. "Politicieni, reprezentati poporul sau plecati. Stati alaturi…

- Statele Unite analizeaza o serie de optiuni privind luarea unor masuri impotriva Rusiei dupa atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in orasul britanic Salisbury, a anuntat sambata Departamentul de Stat al SUA, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Pe coperta revistei apar Jaclyn Corin, Alex Wind, Emma Gonzalez, Cameron Kasky si David Hogg, alaturi de titlul „Enough” (Ajunge). Toti acestia au fost prezenti la scoala in ziua atacului si au colaborat pentru a organiza manifestatia care va avea loc in weekend, prin care le vor cere legiuitorilor…

- Administratia Donald Trump a anuntat, joi, noi sanctiuni impotriva Rusiei, din cauza unor atacuri cibernetice asupra infrastructurii energetice, nucleare si aeriene din Statele Unite. Potrivit Mediafax, Departamentul american al Trezoreriei a anuntat joi introducerea a cinci entitati si a 19 ...

- Marea Britanie va investi 48 de milioane de lire sterline (67 de milioane de dolari) intr-un nou centru de aparare impotriva armelor chimice, la laboratorul de cercetari militare de la Porton Down,...

- Marea Britanie va investi 48 de milioane de lire sterline (67 de milioane de dolari) intr-un nou centru de aparare impotriva armelor chimice, la laboratorul de cercetari militare de la Porton Down, destinat protejarii impotriva amenintarii in crestere din partea Rusiei si Coreei de Nord, a anuntat joi…

- Guvernatorul statului Florida, Rick Scott, a semnat vineri legea care care implica impunerea unei perioade de trei zile de asteptare pentru achizitionarea unei arme de foc si inarmarea unor membri ai personalului din sistemul public de invatamant, relateaza agentia Reuters.

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri seara la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. Protestatarii au cerut eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak.

- Fostul presedinte american Barack Obama se afla în negocieri avansate cu Netflix pentru a produce un show TV propriu, ce va fi difuzat pe aceasta platforma de streaming video, potrivit presei din Statele Unite, citata de DPA. Netflix negociaza cu Barack Obama si sotia lui, Michelle,…

- Statele Unite "condamna ofensiva regimului" sirian impotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, "sustinuta de Rusia si Iran", a afirmat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute intr-un comunicat, potrivit AFP. "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut de Rusia…

- Statele Unite "condamna ofensiva regimului" sirian impotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, "sustinuta de Rusia si Iran", a afirmat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute intr-un comunicat, potrivit AFP, scrie agerpres.ro. "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut…

- Senatul din Florida a respins o propunere de interzicerea armelor de asalt si a votat pentru o masura de a inarma o parte dintre profesori, dupa ce in urma cu cateva saptamani 17 persoane au fost ucise intr-unul dintre cele mai sangeroase atacuri asupra unei scoli din istoria SUA.

- Omorul fara precedent al unui tanar jurnalist din Slovacia a șocat opinia publica nu doar din Bratislava, dar din intreaga lume. La 3 zile de la oribila crima, mii de oameni au ieșit in centrul Bratislavei pentru a protesta impotriva acestei faradelegi. Un tanar moldovean, Bogdan Diaconu, aflat in Bratislava…

- Un protest fata de propunerea ministrului Justitiei Tudorel Toader de revocare din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) este anuntat pentru vineri seara in Piata Victoriei din Capitala. Manifestatii au fost convocate pe Facebook si pentru duminica, in Bucuresti si in alte orase…

- America este framantata de dezbateri legate de regimul armelor. Una a avut loc chiar la Casa Alba, unde presedintele Donald Trump i-a primit pe parintii si colegi ai elevilor impuscati saptamana trecuta la un liceu din Florida.

- Polițiștii din California au dejucat un nou atac la o școala. Polițiștii din SUA au descoperit mai multe arme de foc acasa la un adolescent care amenințase ca va ataca liceul unde invața, dupa o disputa cu profesorii. Potrivit Nydailynews.com , adolescentul in varsta de 17 ani a amenințat, in timpul…

- George Clooney impreuna cu sotia sa vor face o donatie de 500.000 de dolari pentru finantarea unui mars impotriva armelor de foc anuntat pentru 24 martie la Washington, dupa macelul care a avut loc intr-un liceu din Florida soldat cu 17 morti, noteaza huffingtonpost.

- George si Amal Clooney au donat 500.000 de dolari pentru marsul contra arme al adolescentilor din SUA, scrie AFP. „March for Our Lives” este programat pe 24 martie, mitinguri fiind organizate in toata tara, pentru a cere Congresului american sa adopte o legislatie cu privire la arme si violenta in…

- Trump propune interzicerea modificarilor armelor de foc. Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin prin care propune sa fie interzisa modificarea armelor. Acesta este un prim pas important pentru administrația republicana, dar propunerea reprezinta, insa, prea puțin pentru americanii care militeaza…

- 'Am semnat o directiva cerand Departamentului Justitiei sa propuna reglementari cu scopul de a interzice toate mecanismele care transforma arme legale in pusti automate', a declarat Donald Trump, in contextul in care un atac armat la un liceu din Florida a relansat dezbaterea recurenta despre armele…

- George si Amal Clooney vor face o donatie de 500.000 de dolari pentru a ajuta la organizarea unei manifestatii in favoarea controlului armelor de foc anuntata pentru 24 martie la Washington, dupa atacul armat dintr-un liceu din Florida soldat cu 17 morti, relateaza AFP. "Amal si cu mine suntem atat…

- "Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele Unite, atunci, cu toate aceste audieri in comisii, anchete si ura intre partide, ea a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale. Cei de la Moscova mor de ras", a scris presedintele Trump pe Twitter. Potrivit…

- Presedintele american, Donald Trump, a fost sambata tinta criticilor unei eleve de la liceul din Florida unde 17 persoane si-au pierdut viata sub gloantele unui criminal, pentru legaturile sale cu National Rifle Association (NRA), puternicul grup de lobby favorabil armelor de foc, relateaza AFP. "Tuturor…

- Un sofer din Florida, Statele Unite, a sunat la numarul de urgenta 911 sa anunte ca pedala de acceleratie de la BMW i-a ramas blocata la 150 de kilometri pe ora in timp ce se deplasa pe autostrada.

- Un judecator statal american a decis joi ca Nikolas Cruz, suspectul in cazul atacului sangeros comis miercuri la un liceu din Florida (sud-estul SUA), va fi tinut in detentie fara posibilitatea de eliberare pe cautiune, transmit Reuters, dpa si The New York Times, conform Agerpres.Cruz (19…

- Presedintele american Donald Trump a promis joi sa atace tulburarile mentale, la o zi dupa unul dintre cele mai sangeroase masacre intr-un liceu american, incercand sa deturneze astfel dezbaterea pe tema armelor de foc in Statele Unite, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a promis joi sa atace tulburarile mentale, la o zi dupa unul dintre cele mai sangeroase masacre intr-un liceu american, incercand sa deturneze astfel dezbaterea pe tema armelor de foc in Statele Unite, relateaza News.ro citand AFP.

- Nikolas Cruz, un orfan de 19 ani cu un trecut tuluburat si posesor al unei pusti de tip AR-15, a fost inculpat joi pentru 17 infractiuni de omor calificat, dupa ce a fost interogat mai multe ore de catre autoritati ale statului Florida si federale, in urma celui mai sangeros atac armat comis intr-o…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti într-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare, scrie AFP, citata de Agerpres.

- Statele Unite, Mexicul si Canada studiaza deja modalitati de atenuare a impactului asupra rafinariilor din Caraibe si din SUA, in caz ca Washingtonul va adopta sanctiuni in domeniul petrolier impotriva Venezuelei, a declarat miercuri secretarul de stat american, Rex Tillerson, inainte de sosirea in…

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington.

- Mii de angajati ai Agentiei ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA) au protestat luni in Fasia Gaza fata de decizia americana de a bloca ajutoare in valoare de zeci de milioane de dolari, au constatat jurnalisti AFP. Intr-un context de vii tensiuni americano-palestiniene, administratia Trump a…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a chemat sambata Statele Unite ale Americii sa-si retraga 'imediat' militarii desfasurati la Minbej, oras din nordul Siriei controlat de militia kurda YPG, impotriva careia armata turca a lansat o ofensiva, transmite AFP. 'Trebuie…

- O familie din Statele Unite traiește alaturi de 14 urși pe care i-a crescut inca de cand erau pui. Monica Welde și fiul ei, Johnny, din Bearadise Ranch, Florida, traiesc alaturi de cele 14 animale care cantaresc impreuna peste 1.000 de kilograme, scrie libertatea.ro.

- O familie din Statele Unite traiește alaturi de 14 urși pe care i-a crescut inca de cand erau pui. Monica Welde și fiul ei, Johnny, din Bearadise Ranch, Florida, traiesc alaturi de cele 14 animale care cantaresc impreuna peste 1.000 de kilograme.

- Mici grupuri de demonstranti sud-coreeni au protestat luni fata de participarea unei delegatii din Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, care vor avea loc luna viitoare, cu prilejul unei vizitei la Seul a oficialilor nord-coreeni, condusa de cantareata Hyon

- Aproximativ 50.000 de nationalisti greci care se opun mentinerii numelui Macedonia in denumirea tarii vecine manifesteaza, duminica, la Salonic, in contextul in care Atena si Skopje fac eforturi pentru a se ajunge la un compromis, relateaza AFP. Grupuri nationaliste, multe de extrema dreapta, cum…

- Statele Unite planuiesc sa ia masuri impotriva activitatilor iraniene cu rachete balistice, in afara cadrului acordului nuclear iranian, si spera ca eforturile Washingtonului vor fi sustinute de alte state, a declarat vineri ambasadorul american la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul CNN.

- Aproape 100 de persoane, cu sloganuri si bannere ostile trecerii raliului, s-au ciocnit cu politia, care a utilizat bombe cu piper si gaze lacrimogene pentru a-i dispersa din apropierea soselei pe care urmau sa treaca pilotii.Sticle goale cu apa si scaune au fost aruncate in directia unui…

- Statele Unite au impus, vineri, sanctiuni impotriva a patru fosti sau actuali oficiali ai guvernului venezuelean, inclusiv impotriva fostului ministru pentru rationalizarea alimentelor, acuzat de opozitie de coruptie in importul alimentelor, relateaza Reuters.

- Luxturna, un medicament impotriva degenerarii ereditare a retinei care poate evolua spre orbire totala, va fi vandut la pretul de 850.000 de dolari in Statele Unite, ceea ce il face unul dintre cele mai scumpe tratamente din lume, informeaza AFP.

- Rusia și Occidentul au terminat anul 2017 într-o atmosfera foarte tensionata: acordurile de la Minsk privind reglementarea situației în Donbas nu sunt îndeplinite, Rusia continua sa ocupe Crimeea și se afla sub sancțiuni. Totodata, despre intervenția Moscovei în viața politica…

- O noua terapie genica (genoterapie) ce consta in modificarea celulelor stem hematopoietice ar putea oferi o protectie pe termen lung contra HIV, virusul care cauzeaza SIDA, a anuntat joi o echipa de cercetatori din Statele Unite

- Doua persoane au fost ucise in cursul unor confruntari in orasul iranian Dorud (vest), sambata seara, a declarat viceguvernatorul provinciei Lorestan la televiziunea de stat, relateaza duminica...

- Formau unul dintre cele mai statornice perechi din showbiz. Ea, dansatoare si coregraf, el un tenisman foarte talentat. Din pacate, 2017 a fost hotarator pentru ei. Fosta „bebelusa” Catrinel Sandu si fostul jucator de tenis Gabriel Trifu aveau una dintre cele mai invidiate relatii. Cei doi s-au casatorit…

- Mii de persoane au iesit vineri in strada, pentru a doua zi consecutiv, in mai multe orase din Iran, pentru a protesta fata de politica economica a guvernului, nivelul de trai si coruptie, potrivit EFE.

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul newyorkez, Trump a declarat ca el…

- Statele Unite nu au nicio iluzie despre actualul regim din Rusia, dar, in același timp, intenționeaza sa continue sa stabileasca relații constructive cu Moscova in probleme importante, a scris secretarul de stat american Rex Tillerson, in articolul sau pentru ziarul The New York Times. „Nu avem iluzii…