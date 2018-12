Proteste masive în Buenos Aires cu prilejul summit-ului G20 Protestatarii au, insa, sanse mici sa se apropie de liderii puterilor mondiale. Politia, garda de coasta si ofiterii vamali au izolat o zona de 12 km2,



in jurul centrului de conventii Costa Salguero, unde are loc summit-ul G20.



Marsul, organizat de o coalitie a sindicatelor muncitorilor si a gruparilor pentru drepturile omului, va avea loc la 5 km distanta de summit si urma sa inceapa la ora 20:00.



Transportul in comun din Buenos Aires a fost suspendat iar sute de intersectii au fost blocate pentru a controla traficul si multimile. Ziua de 30 noiembrie a fost declarata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

