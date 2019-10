Stiri pe aceeasi tema

- Espanol, al doilea mare club din Barcelona, isi reafirma respectul pentru deciziile justitie, dar cheama la gasirea unor solutii politice si democratice la criza sociala din regiune, dupa ce instanta suprema spaniola a condamnat la inchisoare mai multi lideri separatisti catalani.

- FC Barcelona a emis, luni, un comunicat, dupa ce Inalta Curte spaniola a dictat sentinte cu inchisoarea in cazul unor lideri separatisti catalani."FC Barcelona, ca una dintre enitatile de varf din Catalonia si in concordanta cu reputatia sa istorica de aparare a libertatii de exprimare si…

- Noua lideri ai separatistilor catalani au fost condamnati la inchisoare pentru incercarea de a declara independenta provinciei lor, in legatura cu referendumul din Catalonia, interzis de guvernul de la Madrid. Alti trei acuzati au fost considerati vinovati doar de nesupunere, fapta mai putin grava,…

- Curtea Suprema a Spaniei a pronuntat luni condamnari intre noua si 13 ani de inchisoare in dosarul rebeliunii din Catalonia din 2017, transmite Reuters, potrivit Agerpres Noua lideri ai separatistilor catalani au fost condamnati la inchisoare pentru incercarea de a declara independenta provinciei…

- Dezvaluirile Football Leaks continua. Fiscul spaniol nu a oprit ancheta asupra conturilor lui Messi, descoperind mai multe nereguli. Problemele lui Leo Messi cu Fiscul spaniol par sa nu se mai termine. In iulie 2016, capitanul Barcelonei a fost condamnat la un an și noua luni de inchisoare (la fel ca…

- Sute de mii de oameni s-au adunat în centrul Barcelonei pentru a participa la o manifestatie dedicata Zilei nationale a Cataloniei, cerând totdata independenta provinciei fata de Spania.

- Sute de mii de oameni s-au adunat miercuri in centrul Barcelonei pentru a participa la o manifestație dedicata Zilei naționale a Cataloniei, cerand totdata independența provinciei fața de Spania, potrivit Associated Press, anunța MEDIAFAX.Citește și: Anunț de ultima ora al Olguței Vasilescu:…

- Rafinha Alcantara, mijlocașul ofensiv al Barcelonei, va juca pentru Celta Vigo sub forma de imprumut pe un an, a anunțat clubul catalan. Formația de pe Camp Nou i-a prelungit contractul brazilianului pana in 2021.