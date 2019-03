Proteste masive în Algeria. Aproximativ un milion de persoane au ieşit în stradă pentru a cere demisia preşedintelui ţării Politia a actionat cu gaze lacrimogene si gloante de cauciuc, alungand si lovind protestatarii, dupa ce o multime de tineri au aruncat cu pietre in fortele de ordine, potrivit unui corespondent Reuters. Demonstratiile vin la cateva zile dupa ce armata i-a cerut demisia sefului statului pentru a pune capat crizei politice cu care se confrunta tara. Televiziunea algeriana de stat a difuzat imagini de la alte proteste care au loc in mai multe orase din tara. Protestele au fost in cea mai mare parte pasnice, dar au pus presiune pe armata pentru a restabili ordinea. Majoritatea oamenilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

