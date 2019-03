Proteste masive faţă de violenţa domestică! Mii de oameni au ieşit în stradă Cateva mii de croati au protestat sambata la Zagreb cerand masuri mai dure impotriva violentei domestice si mai multa pregatire pentru angajatii din institutiile de stat pentru a-i ajuta sa gestioneze problema, scrie Reuters, citat de news.ro.



Marsul a avut loc dupa un caz recent de pe insula Pag in care un barbat si-a aruncat cei patru copii pe geam de la etaj. Copiii au fost raniti grav. Protestul a fost organizat de miscarea organizata pe retelele sociale #Spasime („Salveaza-ma") care a adunat 45.000 de sustinatori online in doar doua saptamani. „Dorim ca violenta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

