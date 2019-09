Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Indonezia a recurs marti la tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a dispersa miile de studenti care protestau in mai multe orase din tara insulara impotriva noului cod penal si a amendamentelor la legislatia anticoruptie, relateaza Reuters si dpa. Cateva mii de tineri au…

- Elevi si studenti din toata lumea, sustinuti de companii, sindicate si organizatii pentru protectia mediului, vor iesi in strada vineri, 20 septembrie, inainte de summitul pe probleme climatice organizat de secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la New York, pentru cea mai mare greva pentru…

- Comisia pentru eradicarea coruptiei, cunoscuta sub initialele KPK si care a anchetat sute de politicieni si oficiali de la crearea sa, in 2002, a devenit una din cele mai respectate agentii din Indonezia.Schimbarile propuse cuprind plasarea KPK sub supervizarea unui consiliu extern, care…

- Președintele Indoneziei, Joko Widodo, a anuntat luni la o conferința de presa ca țara sa va avea o noua capitala. De la Jakarta, situata actualmente in insula Java, ea va fi transferata in partea de est a insulei Borneo, o zona mai puțin expusa catastrofelor naturale. Realizarea acestui proiect faraonic…

- Jakarta, actuala capitala a Indoneziei, un oras cu zece milioane de locuitori, pur și simplu se scufunda. Parți din oraș se scufunda chiar și cu 25 de centimetri pe an, iar jumatate din capitala se afla deja sub nivelul marii. Inca nu a fost stabilit un nume pentru noua capitala a Indoneziei, dar…