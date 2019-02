Stiri pe aceeasi tema

- "De doi ani, PSD și ALDE conlucreaza susținut cu un scop clar: distrugerea sistemului de justiție și a ideii de dreptate. Nu mai exista niciun dubiu ca asta face parte din planul coaliției aflate la guvernare, chiar daca a mințit permanent ca preocuparile sale ar fi legate de economie și de bunastarea…

- „Simple precizari: In repetate randuri, am aratat urmatoarele: proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost inițiat de catre guvernarea tehnocrata, faptul ca CSM (in componența anterioara) l-a avizat și a propus considerarea zilelor ca fiind executate, ca a fost adoptat de Parlament, ca a…

- Mașina unei persoane care a parcat in fața tomberoanelor de gunoi dintr-un cartier din Suceava a fost acoperita cu saci de gunoi dupa ce a blocat accesul utilajelor de salubrizare, scrie Monitorul de Suceava. Imaginile cu mașina acoperita de gunoaie au fost postate pe un grup de Facebook din Suceava.…

- O situație inedita – acoperirea cu gunoaie menajere a unui autoturism parcat aiurea, care bloca accesul utilajelor de salubrizare, a fost semnalata joi dimineața de un sucevean, pe un grup de Facebook.Evenimentul s-a petrecut in cartierul sucevean George Enescu, in zona pizzeriei Luca, unde, ...

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, aflat in detentie la Penitenciarul Poarta Alba a postat astaziu un mesaj pe pagina sa de Facebook in care se arata nemultumit de faptul ca i a fost amanata solicitarea de eliberare din penitenciar. "Comisa de liberare conditionata…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, a criticat Guvernul Dancila dupa ce a adoptat, vineri seara, OUG privind masurile fiscal-bugetare, susținand ca da dovada de lipsa de respect fata de contribuabili și arunca bursele in aer. „Decizia luata azi de Guvern prin adoptarea OUG privind modificarea Codului Fiscal…

- Doi militari israelieni si un beblus nascut prematur, in urma unor focuri de arma asupra mamei sale, au murit in urma unor atacuri palestiniene in Cisiordania, saptamana trecuta. Un pic mai tarziu, Yair Netanyahu, in varsta de 27 de ani, a afirmat ca exista doar doua solutii in vederea pacii - "ca toti…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost initiat sub guvernarea anterioara iar propunerea legislativa a fost transmisa de Guvern catre Senat inainte ca el sa fie numit ministru. Intr-un mesaj publicat duminica pe Facebook,…