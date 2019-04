Stiri pe aceeasi tema

- Sute de politisti au incercuit activistii gruparii pentru protectia mediului Extinction Rebellion, in cincea zi de proteste la Londra, scrie BBC, relateaza News.ro.Citeste si: Doua surori spun ca au fost tratate ca sclave in Arabia Saudita si au fugit in Georgia: 'Nu ne dorim acest lucru,…

- Sute de protestatari au ieșit în strada miercuri pentru a protesta împotriva președintelui Daniel Ortega, iar opoziția a declarat ca zeci de oameni au fost arestați, scrie Reuters. Autoritațile au fost prezente la protestul din capitala Managua, la care aproximativ 200 de cetațeniau…

- Protestatarii din gruparea Extinction Rebellion (XR) ameninta ca vor perturba miercuri circulatia metroului londonez, in cadrul campaniei pentru actiuni de combatere a schimbarilor climatice, transmite DPA, scriu jurnalistii Agerpres. XR a inceput luni manifestatii la Londra, care potrivit politiei…

- Patru oameni au fost înjunghiați în nordul Londrei și se afla în stare grava, în vreme ce poliția cauta un suspect, responsabil, potrivit primelor informații, pentru toate cele patru atacuri.

- Partida dintre Amedspor și Sakaryaspor din liga a treia turca, incheiata 1-1, a fost in pericol sa fie amanata din cauza incidentelor din timpul incalzirii. Jucatorii celor doua formații au provocat o incaierare generala, in care au intervenit și suporterii. Doar intervenția prompta a poliției a facut…

- Indivizii au fost arestati, miercuri, in Schleswig-Holstein, din nordul Germaniei. Politia federala a confirmat ca s-au deschis "proceduri de ancheta" in care au fost implicate unitati din mai multe servicii, facandu-se apel inclusiv la fortele speciale. Anchetatorii au descoperit ca cei trei barbați…

- Poliția din Marea Britanie a arestat trei suspecți pentru uciderea sportivului roman Tudor Siminov, de revelion, in fața unui club de noapte din Londra. Suspecții au varste cuprinse intre 20 și 30 de ani și au fost arestați luni și marți. Primul barbat arestat s-a prezentat la o secție de poliție din…

- La 22 ianuarie 1949, Politia a fost transformat in Militia Populara, ale carei cadre erau formate din cvasi-analfabeti „scosi din productie”, care urmau la inceput o „scoala profesionala” timp de doua luni.