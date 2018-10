Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de sindicalisti vor protesta, miercuri, in fata Ministerului Justitiei fata de „indolenta si incompetenta ministrului Tudorel Toader”, anunta Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP). Tot miercuri, incepand cu ora 09.30, sindicalistii se vor intalni la sediul…

- Aproximativ 50 de angajati ai Penitenciarului Arad vor participa vineri, 14 septembrie, la un protest care se va desfasura chiar in fata inchisorii. Informatia ne-a fost confirmata de catre Adrian Salade, presedintele Sindicatului „Pro Lex” din Penitenciarul Arad. Acesta ne-a spus ca angajatii inchisorii…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor transmite, luni, printr-un comunicat de presa, ca majoritatea celor 31 de sindicate afiliate au notificat conducerile penitenciarelor in legatura cu refuzul de a efectua ore suplimentare si au depus sesizari impotriva ordinelor…

- „Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor informeaza ca un dosar penal referitor la abuz in serviciu si restrictionarea dreptului de reprezentare sindicala pe numele ministrului Tudorel Toader se afla deja in lucru la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie,…

- Ministrul Justiției are deja un dosar penal pentru abuz in serviciu in care a a fost declanșata urmarirea penala in rem Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor a anunțat vineri 13 iulie 2018 ca susține protestele declanșate de catre consilierii de probațiune pe fondul…