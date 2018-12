Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au protestat la Budapesta fata de modificarile legislatiei in domeniul muncii, calificate de oponenti drept “legi ale sclaviei”. Protestatarii au incercat sa intre in televiziunea publica și s-au ciocnit cu forțele de ordine. Aproximativ 10.000 de persoane ...

- UPDATE – 14.12.2018/ora 07:00 – 12 Mii de unguri au protestat joi la Budapesta, reluand demonstratiile de miercuri impotriva unei noi legi care reglementeaza relatiile de munca si a unei legi care scuteste guvernul de controlul independent al tribunalelor, relateaza Reuters. Partidul de dreapta FIDESZ…