Proteste la Paris: 354 de persoane au fost retinute

- Mai mult de 30.000 de 'veste galbene' manifestau sambata la pranz pe teritoriul Frantei, in a patra zi de proteste, in care au fost retinute peste 700 de persoane, dintre care 575 la Paris, a anuntat secretarul de stat din Ministerul de Interne, Laurent Nunez, potrivit AFP. 'La nivel national,…

- Mobilizarea 'vestelor galbene' de sambata de la Paris a dus la retinerea a 481 de persoane si la plasarea in arest preventiv a ... The post PROTESTE PARIS. Aproape 500 de persoane reținute, anunța premierul Philippe. Capitala Franței, sub stare de asediu LIVE VIDEO appeared first on Renasterea banateana…

- PROTESTE PARIS Cel putin 354 de persoane au fost retinute sambata la Paris pana la ora locala 10.10, iar 127 de persoane se afla in arest dupa inceputul mobilizarii de mare risc a "vestelor galbene", a...

- Aproximativ 135.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si scaderea nivelului de trai, anunta Ministerul francez de Interne, citat de cotidianul Le Figaro.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va organiza duminica, la Palatul Elysee, imediat dupa revenirea de la summitul G20 din Argentina, o reuniune pe tema protestelor violente de la Paris, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- In ultimele 24 de ore, 10.550 de politisti au actionat, la nivel national, la 275 de actiuni punctuale si s-a intervenit la 2.938 de evenimente, dintre care 2.453 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate 765 de infractiuni, 132 de persoane fiind prinse in flagrant…

- Consulatul General al Romaniei la Szeged are in atentie cazul celor doua persoane retinute sub acuzatia de trafic de imigranti si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale in vederea obtinerii unor informatii suplimentare cu privire la cetatenia si identitatea acestora,…

- Sapte persoane au fost retinute in urma unor perchezitii in Buzau, anchetatatorii acuzandu-le ca au racolat, prin metoda ”Loverboy”, 30 de tinere sarace sau din familii dezorganizate, pentru a se prostitua in Olanda, Spania, Elvetia, Germania, etc.