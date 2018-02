Stiri pe aceeasi tema

- Cei peste 200 de angajați de la Salina din Slanic, județul Prahova, care saptamana aceasta au intat in greva reclamand salariile foarte mici și care dupa doua zile de protest au renunțat, in urma unei discuții cu ministrul Economiei, au reluat greva, dupa ce au constatat ca au primit doar vorbe goale.…

- La data de 22 februarie 2018, in jurul orei 03.10, politistii de siguranta publica din Blaj l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- La inceptul acestei saptamanii, minerii de la Salina Slanic- Prahova, sucursala a Societatii Naționale a Sarii – SALROM, au declanșat un protest spontan, refuzand sa mai iasa la suprafata din cauza salariilor reduse cu circa 20% ca urmare a trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat....

- Minerii si energeticienii din cadrul Complexului Energetic Oltenia vor beneficia de o majorare cu putin peste 100 de lei in fiecare luna. Cel putin acestea sunt ultimele date negociate de sindicate si administratia producatorului de energie. Ch...

- Protestul declanșat cu o zi in urma de minerii care lucreaza la Salina din Slanic, județul Prahova, și care acuza ca primesc salarii foarte mici comparativ cu munca pe care o depun continua miercuri. Intrați in subteran marți la ora 7.00, aproximativ 80 de mineri au ramas acolo peste noapte, pentru…

- „In administratia judeteana au scazut salariile la multi dintre angajati, ce vor face acesti oameni?“, a intrebat Cojocariu. Prompt, presedintele CJ a spus: „Daca imi aduceti un singur angajat al Consiliului Judetean, unul singur, cu nume, prenume si stat de plata, care a avut salariul scazut…

- Conflictul de ieri dimineata de la Jilt Nord acolo unde angajatii carierei au refuzat sa mai intre in schimb a fost inchis dupa ce acestora li s-a explicat ca nu vor pierde nimic la salarii. Angajatii se asteptau sa primeasca doi fluturasi de salarii astfel incat sa vada care vor fi…

- Aproximativ 200 de angajati de la Salina Slanic, judetul Prahova, au declansat, marti, un conflict spontan, nemultumiti ca salariile nu au crescut. Oamenii s-au prezentat la serviciu, dar au refuzat sa lucreze, transmite corespondentul MEDIFAX.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, de aceasta data care sa corecteze „defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale. Dancila a spus ca principalele elemente ale…

- Cateva sute de angajati CFR s-au adunat in fata Ministerului Transporturilor pentru a rememora inabusirea violenta a Grevei ceferistilor din 16 februarie 1933. Dupa ce au depus coroane, ceferistii au trecut la protest.

- Sindicaliștii vor soluții și amenința cu greva daca problemele nu vor fi rezolvate. Nemulțumiți ca le-au intarziat salariile pentru a doua luna, sindicaliștii din invațamant au mers dimineața la Ministerul Educației sa ceara explicații. Lucrul acesta e posibil sa se intample și luna…

- Decizia de a parasi un angajator nu este întotdeauna usoara sau placuta. Nemultumirile legate de bani sau de relatia cu seful direct sunt cel mai frecvent întâlnite semnale ca trebuie facuta o schimbare în cariera, însa nu întotdeauna acestea duc la renuntarea…

- Cazul pe care il vom mentiona a avut loc recent si a socat o lume intreaga! Totul a avut loc in Slovacia si a devenit subiect de stire la nivel national.Politistii au vazut o duba extrem de lasata pe spate si l-au oprit pe sofer, pentru a vedea ce transporta. Cand au deschis usile au ramas blocati!…

- Un polițișt din Caraș Severin a fost descoperit drogat la volan. Acesta are 23 de ani și lucreaza la Secția Transporturi Feroviare Oțelu Roșu. Polițiștii rutieri din Timiș, au oprit, seara trecuta, in trafic, pentru un control de rutina un șofer, pe strada Bucegi din Lugoj.…

- Angajatii din penitenciare vor protesta vineri, incepand cu ora 10:00, in fata Ministerului Justitiei, acestia reclamand conditiile de lucru improprii, deficitul de personal si neplata orelor suplimentare nerecuperate. ‘Avand in vedere ca ministrul Justitiei refuza dialogul, iar problemele din penitenciare…

- „Peste 2 milioane de angajați, majoritatea din mediul privat, nu au contractele de munca modificate. Doar 48% din contractele individuale de munca au fost modificate pana la 1 februarie. Oamenii vor pierde la salarii sume importante din ceea ce caștigau net anul trecut. Este o lovitura grea pe care…

- Se spune ca munca il innobileaza pe om..Care sint oare cele mai harnice tari din lume? Organizatia Pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) din care fac parte 35 de tari, dezvoltate sau in curs de dezvoltare, situeaza Mexicul pe primul loc in privinta numarului de ore lucrate, la pol opus aflindu-se…

- Traim intr-o societate obsedata de realizari, care se grabește sa aplice etichete de talent tuturor celor care au realizat ceva remarcabil de-a lungul vieții. Oamenii de succes sint descriși ca fiind talentați. Daca persoana in cauza este tinara, șansele sint și mai mari sa fie etichetata in acest fel.…

- Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invațamant, marimea concreta a sporurilor pentru condiții de munca, precum și condițiile de acordare a acestora, a fost adoptat astazi printr-o Hotarare de Guvern. Conform unui comunicat al Guvernului, cuantumul…

- PROIECTUL de HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestora pentru personalul din familia ocupationala "INVATAMANT" Art. 1. Prezentul…

- Aproximativ o mie de muncitori ai Combinatului Siderurgic galatean s-au revoltat, din nou, joi dimineata. Oamenii au protestat initial in fata portii principale a intrarii in combinat, apoi scandand, huiduind, agitand steaguri, pancarde si sufland in vuvuzele, au intrat in incinta combinatului pana…

- Sute de muncitori de pe platforma siderurgica a Combinatului ArcelorMittal Galati au declansat, joi, o noua actiune de protest. Angajatii s-au strans in fata principalei porti de acces in Combinat, nemultumiti de oferta salariala a administratiei, in conditiile in care se poarta negocieri pentru incheierea…

- Angajatii combinatului, care ar trebui sa intre in tura la ora 14,00, au venit mai devreme pentru a protesta, asa cum au facut-o si saptamana trecuta. Numarul lor creste, pentru ca din oras vin din ce in ce mai multi angajati care se opresc la poarta combinatului. Protestatarii au vuvuzele si scandeaza…

- Angajatii combinatului, care ar trebui sa intre in tura la ora 14,00, au venit mai devreme pentru a protesta, asa cum au facut-o si saptamana trecuta, numarul protestatarilor crescand, pentru ca din oras vin din ce in ce mai multi si intra in combinat. Potrivit Agerpres, siderurgistii sunt…

- Peste 1.000 de angajati ai combinatului siderurgic din Galati protesteaza luni in fata sediului administrativ din incinta unitatii, nemultumiti de oferta salariala pe care o face conducerea societatii in cadrul negocierilor Contractului Colectiv de Munca(CCM). Angajatii combinatului, care…

- “In Romania zilelor noastre, exista orase mici in plina dezvoltare, unde oamenii traiesc bine, iar somajul este aproape de zero. De pilda in Sebes si Blaj, companiile straine, si nu numai, au absorbit toata forta de munca din zona, dar si din judetele invecinate. Conditiile de lucru in fabrici sunt…

- Oamenii de stiinta au analizat date prelevate de la 3.730 de muncitori din industria petroliera din China. La începutul studiului, niciunul dintre acestia nu fusese diagnosticat cu diabet. Dupa de 12 ani de monitorizare, angajatii care au îndeplinit sarcini stresante la locul…

- Angajatii care se confrunta cu o crestere a nivelului de stres la locul de munca au un risc mai mare de imbolnavire, in timp, de diabet, in comparatie cu ceilalti lucratori, conform rezultatelor unui studiu recent, citat de Reuters. Oamenii de stiinta au analizat date prelevate de la 3.730…

- Minerii de la Cariera Jilt Nord s-au revoltat azi-noapte, dupa ce au aflat propunerea administratiei in legatura cu maririle de salarii la Complexul Energetic Oltenia. Oamenii cer o majorare consistenta a lefurilor, avand in vedere ca societatea a incheiat anul trecut pe profit. Sorin Boza, presedintele…

- Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie, pentru persoanele cu varsta de peste 16 ani. Ucenicia la locul de munca este reglementata de Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare…

- Angajații Carierei Lupoaia au consumat moderat alcool de Craciun. Minerii au redus consumația, știind ca a doua zi merg la munca, iar testarea cu aparatul etilotest nu ajunsese inca și in aceasta unitate miniera. Oamenii, precauți, și-au salvat astfel locurile de munca, deoarece fiola a fost…

- Moldovenii care muncesc peste hotare revin acasa de sarbatori, iar cei de pe loc aleg sa-și petreaca vacanta in strainatate. Angajatii punctului de trecere Leuseni spun ca in aceasta perioada numarul de calatori care intra in tara a crescut semnificativ.

- La uzina Ford din Craiova a fost declanșat in aceasta dimineața un protest spontan. Acesta vine, surprinzator, dupa ce reprezentanții salariaților au suspendat șeful de sindicat și, apoi, au ajuns la un acord in privința contractului colectiv de munca valabil doi ani. La ora 15.00 angajații reluasera…

- Aproximativ 2.000 de angajați ai fabricii Ford Craiova au declanșat, joi la pranz, un protest spontan, nemulțumiți de negocierile din contractul colectiv de munca, document care nu a fost semnat inca. La aceasta ora, muncitorii au intrat in fabrica, dar nu au reluat lucrul. Muncitorii fabricii de autoturisme…

- Aproximativ 2.000 de lucratori de la Ford Craiova se afla in curtea uzinei, unde protesteaza fața de conducerea uzinei, dar și fața de sindicatele care ii reprezinta. Oamenii acuza ca sunt șantajași! Ei sunt nemulțumiți de condițiile impuse de uzina, care ii condiționeaza cu trecerea contribuțiilor…

- Negocierile dintre conducerea Ford si Sindicatul Ford Automobile Craiova s-au incheiat, iar angajatii vor avea veniturile neafectate de schimbarile de legislatie, respectiv de noul Cod Fiscal. Negocierile au fost dure, Ford conditionand pastrarea veniturilor actuale de un Contract Colectiv de Munca…

- Nemultumiti ca nu si-au luat salariile la timp circa 100 de angajati ai societatii locale de transport in comun din Galati au protestat in fata Primariei Galati. Oamenii erau suparati ca, desi se apropie sarbatorile, nu se stie ce se intampla cu banii lor. Presedintele sindicatului a explicat de unde…

- Discuțiile de astazi de la Direcția Miniera a CE Oltenia, in legatura ca imparțirea economiei la fondul de salarii, este una hotaratoare pentru angajații de la munca de jos din unitațile miniere. Asta deoarece angajații din producție, cu salarii mici, sunt nemulțumiți ca economia la fondul…

- Un studiu derulat de Universitatea din Melbourne pentru a analiza efectele orelor de munca asupra abilitaților cognitive a ajuns la concluzii surprinzatoare privind durata optima de munca in fiecare saptamana pentru persoanele peste 40 de ani. Potrivit acestui studiu, 25 de ore pe saptamana,…

- Angajații și patronatul uzinei Ford se la Craiova se afla in plina negociere a unui nou Contract Colectiv de Munca (CCM). In timp ce unii angajați reclama presiuni ale angajatorului in privința trecerii contribuțiilor in sarcina angajatorului, compania cauta modalitați de a iși menține competitivitatea.

- In contextul dezbaterilor publice in care se aduc in discuție condițiile de lucru din instanțele și parchetele din Romania, Asociația Forumul Judecatorilor din Romania (AFJR) a dat publicitații o serie de imagini care arata condițiile improprii de munca in raport cu cele de care beneficiaza omologii…

- Angajații unor instituții subordonate Ministerului Muncii au protestat marți, in mai multe județe, fața de nivelul scazut de salarizare și modificarile in acest domeniu preconizate incepand din 1 ianuarie 2018, precum și fața de condițiile de munca. Pentru angajații unora dintre Casele Județene de…

- Angajații AJPIS Aba au intrerupt, marți, lucrul și au ieșit in fața instituției. Funcționarii se plang ca Ministerul Muncii este singurul care nu a aplicat Legea salarizarii și nu a operat majorari salariale, la fel ca in instituțiile din subordinea altor ministere. Ei spun ca iși vor cere drepturile…

- Nu mai puțin de 496 de mineri de la minele de huila din Lonea și Lupeni au fost concediați colectiv, ca urmare a programului de disponibilizari al Complexului Energetic Hunedoara (CEH). Oamenii disponibilizați vor primi salarii compensatorii și venituri de completare, a explicat președintele Sindicatului…

- Pana la 20 decembrie, toti angajatii vor trebui sa incheie cu angajatorii lor noi contracte, din cauza modificariii Codului Fiscal, prin care se face transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. „In calitate de angajatori, pana in data de 20 decembrie 2017, trebuie incheiata negocierea…

- Foarte multe camine culturale s-au realizat, in ultimii ani, in satele din județul Timiș. Nu puține aduc și bani la bugetul local, fiind inchiriate pentru diferite evenimente. La moda sunt, in ultimul timp, petrecerile de majorat. ”Avem cereri de la tineri din localitate, care vor sa dea petrecerea…

- "Daca grila de salarizare nu va fi la fel cu cea centrala, salariul meu va scadea cu 700 de lei, de la 5.100. Avem foarte mult de munca, foarte multe dosare si trebuie sa stam deseori dupa program. Lucram si sambata si duminica", spune Stela, angajat de 10 ani la APIA Olt. "Protestam pentru…

- Angajatii Transport Calatori Expres (TCE) protesteaza, miercuri, pentru a doua zi la rand si solicita Primariei Ploiesti, in subordinea careia se afla, sa vireze in conturile societatii suma de 6,7 milioane de lei, diferenta dintre venituri si cheltuieli aferenta anului 2016. "Avem o hotarare…

- Mai multe proteste au fost anuntate pentru ziua de duminica, in Capitala, dar si in alte orase din tara. Grupurile civice cer in strada retragerea legilor justiției și respingerea acestora in Parlament.