Proteste la Kiev. Naţionaliştii au manifestat cu ocazia sărbătorii naţionale a Apărătorului Ucrainei Autoritatile au anuntat desfasurarea a 6000 de politisti; nu s-au inregistrat violente pana seara. Presa rusa preluata de DPA a mentionat ca inainte de marsul nationalist cateva persoane au incercat sa distruga un monument din perioada sovietica, provocand astfel o altercatie cu fortele de ordine, informeaza Agerpres.



