- Mai multe zeci de mii de manifestanti pro-democratie au defilat luni in centrul orasului Hong Kong cu prilejul implinirii a 22 de ani de la retrocedarea fostei colonii britanice Chinei, scrie Agerpres. Cateva zeci dintre ei au intrat in hemiciclul Consiliului Legislativ si au desfasurat aici drapelul…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni ca protestatarii care au patruns cu forța și ocupat cladirea Legislativului din Hong Kong vor democrație pentru regiunea autonoma din China, informeaza site-ul cotidianului The Straits Times. "Ei bine, vor democrație și cred ca majoritatea oamenilor…

- Zeci de mii de locuitori din Hong Kong au ieșit pe strazi pentru a protesta fața de o lege care ar fi permis extradarea cetațenilor catre China. Poliția intervenit cu lovituri de baston si gaze lacrimogene pentru a-i impiedica pe protestatari sa ocupe o artera rutiera cu ocazia celei de-a 22-a aniversari…

- Mii de protestatari sunt in strada la Hong Kong, blocand mai multe bulevarde importante. Aniversarea tranzitiei din 1997 coincide in acest an cu propunerea unei legi care ar permite extradarea cetatenilor din Hong Kong in China pentru a fi judecati in curti controlate de Partidul Comunist, scrie Reuters.

- Peste 1.000 de persoane, majoritatea studenti imbracati in negru, s-au adunat in fata cladirilor guvernamentale in Hong Kong vineri pentru a protesta fata de un controversat proiect de lege care ar permite extradarea infractorilor in China, relateaza Reuters potrivit news.ro.Activistii au cerut…

- Tensiunile au persistat joi la Hong Kong, în timp ce noi încaierari au izbucnit între protestatari și polițiști, dupa ce sute de persoane continua sa manifesteze împotriva unui controversat proiect de lege privind extradarile în China, la o zi dupa ce polițiștii au folosit…

- Cele doua tabere au format comisii separate care au incercat sa lucreze in aceeasi sala de sedinta sambata, a relatat radioteleviziunea RTHK.Taberele s-au acuzat reciproc de violenta dupa ce un parlamentar a fost doborat la podea si a trebuit sa fie scos pe targa. Un alt deputat s-a ales…

