- ''Comportamentul radical al manifestantilor a facut ca Hong Kong-ul sa treaca printr-o noapte intunecata, lasand societatea pe jumatate paralizata'', a spus Carrie Lam, in primele sale comentarii dupa anuntarea ordonantei de urgenta ce interzice purtarea mastilor in timpul manifestatiilor publice.…

- Intr-un caz fara precedent din luna iunie, cand au inceput manifestatiile din fosta colonie britanica, compania ce administreaza reteaua de metrou din Hong Kong (MTR) a suspendat circulatia tuturor trenurilor. In weekend-urile precedente, MTR inchisese temporar doar liniile si statiile vizate de…

- Protestatari au aprins focuri, au construit baricade si au spart vitrine în mai multe locatii din Hong Kong, vineri seara, dupa ce sefa executivului local Carrie Lam a anuntat interzicerea purtarii mastilor în timpul manifestatiilor, informeaza agenția DPA, citata de Agerpres.Statii…

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a pus in garda Washingtonul marti impotriva oricarei ingerinte in gestionarea crizei ce zguduie fosta colonie britanica, unde manifestantii pro-democratie au cerut Statelor Unite sa creasca presiunea asupra Beijingului, relateaza France Presse. De trei luni,…

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a retras oficial miercuri controversatul proiect de lege care a dus la declansarea a trei luni de proteste de proportii in centrul financiar asiatic, transmit agentiile...

- Fosta colonie britanica traverseaza din iunie cea mai grava criza politica de dupa retrocedarea sa catre China, in 1997. Mobilizarea a avut drept scop respingerea unui proiect de lege al lui Carrie Lam care viza autorizarea extradarilor in China.Textul a fost suspendat, dar manifestantii…

- Politia din Hong Kong a recurs din nou la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa luni dupa-amiaza pe manifestantii prodemocratie, in timp ce fosta colonie britanica a fost paralizata in cursul diminetii de blocarea accesului la metrou, relateaza AFP. Conflictele au avut loc in popularul…