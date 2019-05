Zeci de manifestanti au blocat luni intrarile in tribunalele din capitala Armeniei, Erevan, la apelul premierului reformator Nikol Pashinyan, care i-a acuzat pe judecatorii acestui stat din Caucazul de Sud de obedienta politica, potrivit AFP preluata de Agerpres.

Intr-un apel lansat duminica seara, Nikol Pashinyan le-a cerut armenilor 'sa blocheze tribunalele in toata tara ca nicio persoana sa nu poata intra', dupa ce un tribunal din Erevan l-a eliberat din arest preventiv pe fostul presedinte Robert Kocearian, acuzat de orchestrarea unei lovituri de stat in 2008.



'Obiectivul…