Proteste la două spitale din București. „Vom face în FIECARE zi grevă” Angajatii au iesit in fata institutiilor si si-au strigat nemultumirile. Ei sunt revoltati de plafonarea sporurilor. Cadrele medicale spun ca li s-au taiat din salarii chiar si 1.000 de lei. - Vrem sporul inapoi! Vrem sporul inapoi! - Demisia! Demisia! Demisia! „Protestam pentru ca sporul a scazut foarte mult. Cred ca e echitabil sa ne strangem cu toții la masa și sa rezolvam acest conflict, vom face in fiecare zi greva pana la greva generala. Cerem demisia doamnei ministru daca nu ne ia in considerare cererile și a conducerii pentru ca nu a calculat un spor echitabil pentru cei expuși la risc”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Ministerul Educatiei Nationale transmite, printr-un comunicat de presa, ca angajatii din Invatamant nu vor primi salariile inainte de Paste, ca in cazul altor bugetari, ci saptamana viitoare, pe 13 aprilie. "Pentru Ministerul Educatiei Nationale, la fel ca pentru toate unitatile aflate…

- Angajatii, care protesteaza in curtea spitalului, striga "Jos Guvernul" si "Demisia". "S-au schimbat reglementarile si sporurile de 100% pe care le primeau salariatii nu se mai aplica. Sporul va scadea. Problema cea mai mare este la infirmiere si la ingrijitoare care nu au beneficiat de marirea…

- Potrivit liderului Sanitas Vrancea, Claudiu Grosu, cateva zeci de angajati ai Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbraveni protesteaza in curtea spitalului. Este vorba despre asistente, infirmiere, brancarderi revoltati ca nu vor mai fi platiti dublu pentru zilele de sambata si duminica, asa cum se…

- Deputatul PSRM Vlad Batrincea i-a solicitat speakerului Andrian Candu sa-si depuna demisia de onoare pentru „prezenta rusinoasa” din Parlamentului Romaniei in contextul Centenarului. In replica, seful Legislativului a spus ca a fost onorat sa tina un discurs in Camera deputatilor de la Bucuresti.

- Muzeul Zoologic al UBB va fi redeschis din luna aprilie. Muzeul Zoologic UBB a fost înfiintat în 1859, ca o sectie a Muzeului Ardelean, Muzeul Zoologic al Universitatii Babes-Bolyai și a funcționat la parterul cladirii unde se afla Facultatea de Biologie,…

- Aproximativ doua sute de sindicalisti Sanitas picheteaza, marti, sediul Ministerului Sanatatii, actiunea facand parte din calendarul anuntat al protestelor care se va incheia cu un miting in luna aprilie. Sindicalistii cer egalitate, respect si majorarea salariilor pentru toti angajatii din sanatate…

- Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 112, ultima victima fiind un barbat de 34 de ani din Gorj. El este singurul roman care in anul 2016 a facut un transplant de plamani la clinica AKH din Viena, iar de o saptamana era internat la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta“ din Bucuresti,…

- Oana Net, femeia de 38 de ani, din Timisoara care si-a ucis fiica in varsta de patru ani, a fost transferata la Bucuresti pentru o expertiza psihiatrica ce va fi facuta de catre specialistii de la Institutul de Medicina Legala ”Mina Minovici”. Femeia va fi dusa la Penitenciarul Jilava.

- Adrian Lupu a murit la doar 34 de ani. Fostul miner din Gorj, care a facut transplant de plamani la clinica AKH din Viena, s-a stins din viața duminica, intr-un spital din București. In urma cu o saptamana, tanarul din localitatea gorjeana Farcașești a fost transferat cu elicopterul SMURD la Institutul…

- Adrian Lupu, tanarul de 34 de ani, din Farcașești, care a facut transplant de plamani in urma cu doi ani, a murit duminica. Acesta a fost transferat, in urma cu o saptamana, cu elicopterul SMURD, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ din Bucuresti, intrucat starea de sanatate i…

- Peste 150 de oameni au cerut la Iași demisia ministrului Justiției. Peste 150 de oameni au protestat sambata in fața Universitații Alexandru Ioan cuza din Iași pentru cere demisia ministrului Justiției Tudorel Toader, suspendat din funcția de rector al universitații in perioada mandatului de la minister.…

- UPDATE 12.00: Aproximativ 4.000 de sindicaliști sunt la aceasta ora in marș spre Piața Victoriei. Politisti si angajati din penitenciare au venit la protest ”inarmați” cu vuvuzele si drapele cu insemnele sindicatului angajatilor din penitenciare si au scandat “Demisia” si “Tudorele ...

- Sindicalistii din Politie si angajatii din penitenciare vor protesta sambata in fata Ministerului Afacerilor Interne, urmand sa plece in mars spre Guvern. Politistii sunt nemultumiti de salarizare, de deficitul de personal si de subfinantare, in timp ce angajatii din penitenciare solicita conditii…

- Angajatii din penitenciare vor cere in strada, alaturi de colegii politisti, conditii de lucru mai bune si o salarizare echitabila pentru sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.Protestul va avea loc in Piata Revolutiei - in fata MAI (09.00. si 12.00) si in Piata Victoriei…

- Ministerul Fondurilor Europene (MFE) va deschide apeluri de proiecte in domeniul sanatatii, in valoare totala de 167 de milioane de euro prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), in vederea sustinerii programului de prevenire si tratament al tuberculozei. „75.000…

- Adrian Lupu, in varsta de 35 de ani, a fost transferat sambata dimineata, cu elicopterul SMURD, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ din Bucuresti. Adrian a fost singurul roman care in anul 2016 a facut transplant de plamani la clinica AKH din Viena.

- Adrian Lupu, in varsta de 35 de ani, a fost transferat sambata dimineata, cu elicopterul SMURD, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ din Bucuresti. Adrian a fost singurul roman care in anul 2016 a facut transplant de plamani la clinica AKH din Viena.

- Sute de salariati din serviciul public al Andorrei au inceput joi o greva contra unei reforme a functiei publice, marcand astfel prima miscare sociala in acest principat din 1933, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Greva, ce vizează obţinerea retragerii acestei reforme aflate pe punctul…

- Reprezentanții sindicatului SANITAS s-au intalnit luni la București și au decis organizarea mai multor acțiuni de pichetare pentru categoriile de personal din spitale al caror salariu nu va crește odata cu cel al medicilor. In Timiș sunt aproximativ 2.000 de angajați in aceasta situație. Este posibil…

- Sindicalistii din domeniul sanatatii au decis sa declanseze greva general, potrivit unor informatii Digi24. Ei sunt nemultumiti ca desi salariile au crescut, nu sunt pe masura sperantelor medicilor si asistentilor medicali.Sindicalistii, care au avut luni o sedinta, vor declansa greva generala din cauza…

- Daca necrutatoarele parce nu i ar fi taiat firul vietii pe 24 mai 2013, arheologul Alexandru Suceveanu, supranumit "patriarhul Histrieildquo;, ar fi implinit, in cea de a 11 a zi a lunii martie, 78 de ani. Alexandru Suceveanu a absolvit in anul 1961 cursurile Facultatii de Filologie Clasica din Bucuresti,…

- Angajatii din unitatile sanitare ameninta ca vor face greva spontana daca nu vor primi mariri salariale incepand cu 1 martie, a declarat luni, presedintele SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, citat de Agerpres si HotNews.ro. “Nu mai au incredere nici in sindicat ...

- Angajatii din unitatile sanitare ameninta ca vor face greva spontana daca nu vor primi mariri salariale incepand cu 1 martie, a declarat luni, presedintele SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu.

- Angajatii din unitatile sanitare ameninta ca vor face greva spontana daca nu vor primi mariri salariale incepand cu 1 martie, a declarat luni, pentru AGERPRES, presedintele SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu. "Nu mai au incredere nici in sindicat (brancardieri, infirmiere, personal TESA…

- "Avand in vedere ca ministrul Justitiei, in mod evident dupa zeci de discuatii sterile, nu are nici intentia si nici capacitatea de a rezolva problemele legate de plata celor peste 1 milion de ore suplimentare, a deficitului de personal si a conditiilor precare de lucru, vom cere prim-ministrului…

- Salariile angajatilor din Bucuresti – cel mai bine platiti din toata tara – au ajuns la 3.116 de lei net in 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt in Teleorman, unde angajatii au castigat, in medie, cate 1.780 de lei net in 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut…

- In urma cu putin timp, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a facut public rezultatul consultarilor cu membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor si s a decis boicotarea examenului de evaluare nationala. Iata comunicatul FSLI. "Cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati…

- Greva declansata joi la Salina Praid continua si in week-end, protestatarii resping propunerea autoritatilor de a debloca macar activitatea de turism si cer discutii cu presedintele Consiliului de Administratie, cu directorul general al Societatii Nationale a Sarii dar si cu oficiali cu ''putere…

- Toti acesti soferi de camion profesionisti lucrau la data comiterii faptelor pentru societatea romana Evitrans. Ei furau roti in timpul perioadei lor de odihna, le transportau apoi in Romania impreuna cu incarcatura lor, pentru a le revinde la preturi cuprinse intre 200 si 350 de euro bucata,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a inregistrat al 22-lea deces provocat de gripa, la o femeie in varsta de 65 de ani, din Calarași. Femeia avea confirmat virusul gripal tip B, nu era vaccinata și avea condiții medicale preexistente. Vineri, ministrul Sanatatii,…

- Ionuț Anghel, inspector IT la Primaria orașului Marașești, se lupta de 7 ani cu o boala de plamani. In 2011 a inceput sa oboseasca tot mai des, iar respirația sa ii fie tot mai greoaie. Dupa mai multe controale și internari, a fost operat, dar problemele respiratorii au continuat,…

- „Vrem ca Justitia sa ramana independenta, prin urmare solicitam retragerea integrala a proiectului de modificare a legilor Justitiei! Vrem retragerea integrala a proiectului de modificare a Codului penal si a Codului de Procedura Penala! Cerem demisia tuturor persoanelor cu probleme penale din functii…

- Duminica va avea loc un nou protest in Piata Victoriei din Capitala. De data aceasta, nemultumirea principala a celor care vor manifesta este legata de efectele revolutiei fiscale. De altfel, evenimentul de pe Facebook se intituleaza "Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!"…

- Noi proteste sunt anunțate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii vor sa iasa din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. „Milioane de romani vor avea salariile mai mici ca in 2017 in urma ”revolutiei fiscale”!…

- "In acest an, salariile medicilor vor inregistra cresteri semnificative. Pot sa spun ca suntem un domeniu fericit. Salariile se vor majora incepand cu 1 martie 2018. Sunt bani in buget pentru aceste majorari. Sunt convinsa ca medicii nu vor mai pleca din tara. Un medic rezident de anul I are in acest…

- "Astazi am inregistrat al 17-lea deces din cauza gripei. O pacienta de 78 de ani a decedat la Institutul 'Marius Nasta'. Sezonul de gripa a demarat mai tarziu. Din fericire, nu putem vorbi despre o epidemie de gripa. Exista focare locale - Bucuresti, Iasi, Constanta, cu posibilitate de extindere…

- Marian Pescaru, liderul Sindicatului Salariaților Exploatare Livrari Cai Ferate Uzinale(ELCFU) Motru, a anunțat miercuri la sediul executiv al Complexului Energetic Oltenia ca va intra in greva foamei daca angajații unitații din care face parte nu vor primi și ei sporul de fidelitate. Liderul…

- Unul din trei romani cu activitați in domeniul medical (personal spital, farmacii, clinici de specialitate, doctori, farmaciști, etc.) au imprumutat bani pentru a-și redresa bugetul casei pentru ca nu se ajung cu banii. Pe o alta linie de activitate, dar ceva mai prudenți daca ne uitam la statistici…

- Va reamintim, sindicaliștii din STPT au mers sa depuna un memoriu, la inceputul acestei saptamani, la primarie. Ei s-au plans ca nu și-au mai primit salariile de doua luni și le-au dat un ultimatum celor responsabili: 24 ianuarie. Cum 24 ianuarie a fost zi de sarbatoare, iar bancile nu au…

- Maine, intre orele 10.30-12.30, Colegiul Național “Cuza Voda” Huși organizeaza, la Sala Mare a primariei, simpozionul “Centenar «Cuza Voda» – Arc peste timp”. Invitați sunt academician Constantin Toma, Aurica Ichim – de la Muzeul Unirii Iași, prof.univ. Mircea Ciubotaru și prof.univ.dr. Petru Ioan,…

- In toamna anului trecut, profesorul Mark Galeotti (cercetator la Institutul de Relatii Internationale din Praga) a vorbit la Bucuresti despre caracterul campaniei ruse impotriva Occidentului, obiectivele acesteia si despre lectiile care pot fi invatate. In opinia sa, Moscova cauta sa exploateze slabiciunile…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Dambovita a anuntat, miercuri, ca Institutul "Marius Nasta" din Bucuresti a confirmat primul caz de tuberculoza la unul din cei trei copii internati, dupa ce educatoarea lor fost internata in spital cu aceeasi boala. Politia a deschis un dosar penal in acest caz.

- Magdalena Badița a fost aleasa delegat satesc in cadrul adunarii satești care a avut loc luni, 15 ianuarie 2018, la Archia, și la care au participat 15 persoane cu drept de vot și cu domiciliul in localitate. De asemenea, au fost prezenți consilierii locali Luminița Hurgoiu și Irinel Faur- desemnați…

- Reprezentatii Sindicatului IT Timisoara, la care au aderat multi dintre cei care lucreaza in cadrul societatii Atos Romania, au anuntat ca in perioada urmatoare se vor purta ultimele negocieri inainte de demararea conflictului de munca. „Angajații companiei Atos Romania au decis sa declanșeze…

- "Doamna ministru de Interne Carmen Dan,Nu ne mai simțim in siguranța in țara noastra. Va cerem demisia pentru ca ați dovedit, dupa un an de guvernare, ca nu știți ce se intampla in propriul minister.Faptul ca ați propus demiterea șefului poliției nu e de ajuns. Trebuie sa va asumați…

- Una dintre cele mai contagioase boli ale copilariei - varicela - se raspandeste rapid. Si tot mai multi pacienti ajung in spital cu complicatii severe. Zeci de copii, dar si adulti sunt internati la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Capitala - mult mai multi decat de obicei. Vaccinul…

- Angajatii de la compania Ford de la Craiova sunt la un pas de greva generala. Cel putin asa reiese dintr-o Hotarare a Sindicatului Ford Automobile. Pasii legali care trebuie facuti pana la declansarea grevei vor face, insa, posibila aceasta forma de protest abia din luna martie. Totul vine in contextul…