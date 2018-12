Proteste la Budapesta împotriva aşa-numitei legi a ”sclaviei” Capitala Ungariei, Budapesta, era cuprinsa miercuri seara de turbulente, manifestanti si opozitia politica denuntand crearea ”dreptului la sclavie”, dupa ce parlamentul a aprobat, intr-o atmosfera foarte tensionata, o lege controversata care flexibilizeaza timpul de lucru suplimentar. Legea creste semnificativ numarul orelor suplimentare pe care le pot pretinde angajatorii, de la 250 la 400 pe an – adica echivalentul a doua luni de munca. De asemenea, se extinde la trei ani perioada de plata a acestor ore, fata de maxim un an in prezent. Aproximativ 1.500 de persoane s-au adunat in cursul serii… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

