Proteste la Arcelor Mittal Hunedoara. Siderurgiştii nu şi-au primit de trei luni salariile mărite promise La un moment dat, cateva zeci de protestatari au inceput sa treaca, succesiv, strada pe o trecere de pietoni din apropiere, generand un blocaj in trafic pe soseaua de la intrarea in municipiul Hunedoara.



Situatia a revenit la normal dupa cateva minute in care liderii Sindicatului "Siderurgistul" le-au explicat oamenilor pericolul de a fi amendati pentru ca nu respecta aprobarea de miting primita de la autoritati.



"Nemultumirea principala este legata de blocarea negocierii salariilor, la care se adauga si alte probleme de incalcare a legislatiei la nivelul unitatii.

