- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Iohannis semnealeaza ca in cazul unor articole este necesara asigurarea…

- Autorul unei carti extrem de critice la adresa primului an petrecut de Donald Trump la presedintia SUA sustine ca dezvaluirile sale vor pune capat mandatului lui Trump la Casa Alba, informeaza Reuters. Potrivit unor comentarii facute de jurnalistul Michael Wolff la BBC, concluzia cartii…

- Platforma Twitter a primit sesizari din partea mai multor utilizatori cu privire la mesajul in care presedintele american Donald Trump vorbeste despre "butonul nuclear mai mare si mai puternic" decat al liderului nord-coreean Kim Jong-un, insa serviciul de social media sustine ca acesta nu ii incalca…

- Doua din cele opt premiere au fost semnate de regizorul Ion Sapdaru, una relevand predilectia sa pentru absurd (de data aceasta, plecand de la romanul lui Vladimir Nabokov, Invitatie la esafod, premiera: 21 februarie, iar anterior, in 2015 de la proza scurta a lui Franz Kafka, Metamorfoza). Atmosfera…

- Custodele Coroanei romane, Principesa Margareta si Patriarhul Daniel vor fi prezenti, luni, la sedinta solemna comuna a Parlamentului, dedicata omagierii personalitatii regelui Mihai I al Romaniei. Potrivit Biroului de presa al Casei Regale, cu acest prilej Custodele Coroanei romane va sustine…

- Se lucreaza intens la noul Kaufland de pe B-dul Henri Coanda din Satu Mare. De asemenea, se construiește și un nou sens giratoriu care sa permita accesul in incinta complexului, intre strada Florilor și Podul de cale ferata. Firma constructoare lucreaza chiar și duminica pentru a finaliza cat mai curand…

- MEDALIATI… Bilant excelent al sportivilor de la Clubul Sportiv Karate Kensei Vaslui care au participat la Campionatul Mondial de Karate Traditional Shotokan. Spre lauda lor, doi dintre ei au urcat pe podiumul competitiei, care a fost gazduita de orasul Montecatini din Italia. Maria Caliniuc si Cosmin…

- „A fost un mesaj public pentru Liviu Dragnea. Mesajul SUA nu cerea un raspuns, era un mesaj pentru Dragnea. A fost o greseala sa vorbesti in numele Parlamentului. Genul asta de ratoiala am vazut-o la lideri latino - americani sau asiatici care se intorc, au in fata o mie de suporteri, dupa care suna…

- Cele 12 persoane sunt acuzate de constituirea unui grup infractional organizat, vanzare de droguri de risc si efectuare, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, potrivit portalului instantelor de judecata. Ei au fost reținuți la inceputul acestei saptamani…

- Mesajul dur al Departamentului de Stat al SUA, care indeamna Parlamentul Romaniei sa respinga „propunerile care slabesc statul de drept si pun in pericol lupta impotriva coruptiei”, este considerat de jurnalistul Rareș Bogdan o „palma usturatoare pentru Parlament deoarece restul metodelor au eșuat.”…

- Guvernul va aproba saptamâna viitoare o ordonanța, astfel încât niciunui salariat din domeniul IT sa nu îi scada venitul, a anunțat premierul Mihai Tudose, joi, în plenul reunit al Parlamentului.

- Grupurile parlamentare ale UDMR s-au reunit, marti, presedintele Uniunii anuntand ca maghiarii se vor abtine la motiunea de cenzura depusa de PNL impotriva Guvernului. ”Am constatat ca nu exista, la concluzii (in motiunea de cenzura – n. red.), altceva decat deficit 3%, nevoie de transparenta si reducerea…

- Tragedie pe o sosea din Rusia. Potrivit informațiilor, 15 oameni au murit si patru au fost raniti intr-un grav accident produs in Republica Mari El. Microbuzul in care se aflau victimele a intrat in coliziune cu un camion care transporta busteni, la 600 de kilometri de Moscova.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a fost pradat de hoti si a ramas fara masina de lux. Parlamentarul sustine ca masina, un Range Rover de 140.000 de euro cumparat acum doua luni, fusese parcata marti seara chiar langa sediul SRI, iar miercuri dimineata, parlamentarul nu si-a mai gasit SUV-ul in parcare.…

- Astazi este marcata Ziua Internationala a Nevazatorilor si a persoanelor cu deficiențe de vedere. Data este marcata pentru a atrage atentia oamenilor asupra persoanelor, care si-au pierdut vederea și se afla intr-o situație dificila. Cu aceasta ocazie, Filarmonica Naționala "Serghei Lunchevici" va gazdui…

- Parlamentul scotian a fost redeschis marti, dupa ce a fost partial evacuat din cauza unor pachete suspecte, au anuntat oficiali scotieni, relateaza The Associated Press. Presa locala a scris ca in Parlament au fost gasite pachete suspecte in care se afla pudra alba.Echipe de politie si de…

- Un politist din cadrul IPJ Calarasi a fost sanctionat contraventional dupa ce a parcat autospeciala Politiei pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilitati, in parcarea unui supermarket, potrivit digi24, care spune ca fotografia a fost postata pe internet de un trecator.Politistul lucreaza la sectia…

- Judecatoarea de instructie Carmen Lamela a dispus incarcerea a noua fosti membri ai Guvernului catalan destituit, pe timpul anchetei cu privire la razvratire, rebeliune si deturnare de fonduri publice, scrie The Associated Press. Ea a dat astfel curs solicitarii procuraturii, care instrumenteaza un…

- Un procuror spaniol a cerut, joi, Audientei Nationale un mandat de arestare european pe numele presedintelui catalan destituit Carles Puigdemont, relateaza Euronews si The Associated Press. De asemenea, opt ministri catalani destituiti au fost incarcerati la Madrid. UPDATE 2: Opt ministri catalni destituiti…

- Shinzo Abe a fost reales in functia de premier al Japoniei, dupa ce blocul politic pe care il conduce a castigat alegerile legislative din 22 octombrie. Pentru candidatura sa si-au dat votul 312 dintre cei 465 de deputati ai Camerei Inferioare a Parlamentului.

- Parlamentul catalan a fost dizolvat in mod oficial luni, iar presedintele institutiei, Carme Forcadell, va conduce o comisie parlamentara de tranzitie pana la alegerile regionale de la 21 decembrie, relateaza The Associated Press.Carme Forcadell a anulat o reuniune a conducerii Parlamentului…

- Procuratura Generala spaniola a anuntat luni ca ii acuza de ”rebeliune”, ”razvratire” si deturnare de fonduri pe membrii demisi ai Cabinetului catalan si conducerea Parlamentului regional care au permis vineri declararea independentei Cataloniei, relateaza BBC News si The Associated Press.Aceste…

- Marian Rajoy, șeful Executivului de la Madrid, a apreciat manifestatiile de duminica de pe strazile orasului Barcelona pentru sustinerea unitatii teritoriale a Spaniei si in semn de protest fata de liderii Cataloniei care au adoptat o declaratie de independenta a regiunii, relateaza agentia The Associated…

- Nimeni nu va recunoaște independența Cataloniei, a afirmat, azi, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, adaugând ca Guvernul spaniol acționeaza în mod corect pentru a restaura ordinea constituționala în regiune, relateaza The Associated Press. Tajani a precizat ca…

- Italia ”nu (recunoaste) si nu va” recunoaste proclamarea independentei Cataloniei, a anuntat vineri seara ministrul de Externe Angelino Alfano, relateaza The Associated Press. Alfano a condamnat ferm declaratia de independenta a Parlamentului regional catalan, pe care a catalogat-o drept un ”un gest…

- Republica Moldova susține integritatea și suveranitatea Spaniei. Declaratia a fost facuta de președintele Parlamentului, Andrian Candu. Potrivit lui, Republica Moldova de 25 de ani se confrunta cu separatismul.

- Prima hotarare a Guvernului va fi sa il destituie pe presedintele Cataloniei Carles Puigdemont, in cazul in care Senatul ii acorda puteri speciale, a declarat vineri premierul spaniol Mariano Rajoy in plenul Camerei superioare a Parlamentului, relateaza The Associated Press.Rajoy s-a adresat…

- Soraya Saenz de Santamaria a facut aceste declaratii intr-o reuniune a unei comisii a Senatului insarcinata sa examineze solicitarea Madridului care doreste sa declanseze o aplicare a articolului 155 al Constitutiei cu scopul de a contracara amenintarile separatistilor catalani cu declararea independentei.Senatul…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) declara ca susține mesajele emise de președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție și de conducerea Parchetului General privind retrimiterea de la Parlament la Ministerul Justiției a proiectului de modificare a legilor Justiției. Potrivit unui…

- La Ministerul Justitiei a fost prezentat sistemul de monitorizare electronica a unor categorii de persoane neprivate de libertate. Potrivit unui comunicat al institutiei, ministrul Justitiei, Vladimir Cebotari, a mentionat ca "arestul nu trebuie sa fie unicul instrument al justitiei". "Introducerea…

- Guvernul catalan a anulat un discurs televizat oficial, la Barcelona, al presedintelui separatist al Executivului Carles Puigdemont, relateaza The Associated Press.Presa locala a scris ca Puigdemont urma sa convoace alegeri regionale anticipate in acest discurs. Alocutiunea, prevazuta…

- Prima femeie ministru de Interne, Meral Aksener, o vicepresedinta a Parlamentului turc, a infiintat un nou partid, cu speranta de a-l infrange pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan in alegerile din 2019, relateaza The Associated Press. Aksener, in varsta de 61 de ani, a infiintat ”Iyi Parti”…

- Ministrul Carmen Dan raspunde la acuzatia ca ar sustine transformarea Jandarmeriei in organ de cercetare judiciara. Dupa ce deputatul PNL Ovidiu Raetchi a afirmat ca ministrul a influentat votul in Comisia de Aparare a Camerei Deputatilor, Carmen Dan ii aminteste liberalului ca Guvernul a dat un…

- Un numar de 62 de copaci au cazut astazi in București dupa o zi de ploaie. Mai multe mașini au fost avariate. Traficul a fost paralizat din acest motiv, dar și din cauza ca intreaga Capitala arata ca un parc auto in zilele ploioase. Cel puțin patru persoane au fost ranite. Canalizarea nu…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat, luni, ca va rezolva cele ”doua crize ale Japoniei”: amenintarea militara venita dinspre Coreea de Nord si problema imbatranirii populatiei, adaugand ca este pregatit sa lupte pentru prosperitatea si pacea niponilor, relateaza The Associated Press. …

- Fundația Serviciilor Sociale Bethany va invita la cea de-a III-a ediție a Conferinței Regionale „Calitatea serviciilor adresate persoanelor cu dizabilitați” (Iași, 24 octombrie 2017, intervalul orar 10:00-16:00, in Hotel Traian, Sala „Eminescu”)… Evenimentul este dedicat specialiștilor din domeniul serviciilor…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a anuntat ca sustine un referendum - fara caracter constrangator - pe tema autonomiei regiunii sale natale Lombardia, convocat duminica, insa a declarat ca nu este sigur daca poate sa voteze el insusi, relateaza The Associated Press.

- Cateva sute de protestatari ucraineni si-au instalat miercuri corturile in fata Parlamentului din Kiev, a doua zi dupa o importanta manifestatie, pentru a sustine accelerarea luptei anticoruptie, scrie AFP.

- Motivarea condamnarii la 15 ani de inchisoare a femeii de 30 de ani care si-a ucis cu cruzime copilul dupa ce l-a nascut scoate la iveala detalii terifiante. Judecatorii explica de ce in sarcina femeii s-a retinut infractiunea de omor deosebit de grav si nu pruncucidere (vatamarea/uciderea fatului de…

- Președintele Igor Dodon va susține un briefing de presa in legatura cu decizia de astazi a Curții Constituționale, care a stabilit ca președintele Parlamentului sau prim-ministrul R. Moldova pot semna decretele de numire a miniștrilor, in cazul in care șeful statului nu va face acest lucru. „Astazi,…

- Secretarul general al Senatului, Ion Vargau, fost senator PSD, s-a ridicat cu de la sine putere de la statutul de functionar la cel de demnitar si, drept urmare, si-a aplicat, tot dupa bunul plac, o leafa mai mare decat cea a presedintelui Senatului sau a presedintelui Romaniei, primii oameni in stat.…

- Evacuarea celor peste 60 de familii din blocul G2 (Turturica), in urma hotararii instanței de judecata, ma ingrijoreaza profund, in condițiile in care primarul municipiului Alba Iulia și majoritatea din consiliul local nu au depus niciun fel de diligențe pentru ocrotirea persoanelor fara adapost. Chiar…

- Referendumul organizat in Catalonia luna aceasta a facut parte dintr-o strategie vizand sa ”impuna independenta pe care putini o vor si care nu este buna pentru nimeni”, a declarat miercuri presedintele Guvernului conservator Mariano Rajoy in Parlament, la o zi dupa ce oficiali separatisti catalani,…