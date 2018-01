Proteste Iran. Netanyahu: Iranienii curajoşi ies pe străzi "Iranienii curajosi ies pe strazi", a spus el intr-un mesaj in engleza transmis intr-o inregistrare video.



"Ei cauta justitie. Cauta libertatile de baza care le-au fost interzise timp de decenii", a adaugat el.



Netanyahu a acuzat de asemenea 'regimul crud' de la Teheran ca iroseste bani pe alimentarea urii intre Israel si Iran. "Regimul este ingrozit" de cetateni, a adaugat el.



Netanyahu a acuzat de asemenea 'regimul crud' de la Teheran ca iroseste bani pe alimentarea urii intre Israel si Iran. "Regimul este ingrozit" de cetateni, a adaugat el.

Premierul israelian s-a referit de asemenea si la liderii europeni, spunand ca "multe guverne europene urmaresc in tacere in timp ce tineri iranieni eroici sunt batuti in strada"

