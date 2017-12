Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au iesit vineri in strada, pentru a doua zi consecutiv, in mai multe orase din Iran, pentru a protesta fata de politica economica a guvernului, nivelul de trai si coruptie, in manifestatii care, in unele locuri, au degenerat in infruntari cu fortele de securitate, transmite EFE, potrivit…

- La data de 28 decembrie 2017, in jurul orei 20.30, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada Plopilor din Blaj, mai multe persoane sunt implicate intr-un scandal. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie si jandarmi, care au intervenit pentru aplanarea…

- Noi proteste in Piața Victoriei. Sute de persoane s-au adunat sambata seara in fața Guvernului pentru a demonstra fața de Legile Justiției și fața de coaliția PSD-ALDE. Intre manifestanți și jandarmi au aparut și primele...

- Cateva sute de persoane marșau sambata seara, in Capitala, in semn de protest fata de modificarile aduse legilor justitiei. Totodata, circa 1.000 de persoane protestau la Iași. Aici, oamenii scandau printre altele „Toader Tudorel / O sluga model”, „Tudorel nu ești ieșean / Marș la Dragnea-n Teleorman”,…

- UPDATE 19:00 - Protestatarii au pornit in marș catre Parlament. Protestul este intitulat "Nu vrem sa fim o nație de hoți". Oamenii au adus pancarte cu mesaje anti-PSD și anti-Liviu Dragnea și scandeaza lozinci impotriva Guvernului. "Jos Tariceanu, Dragnea și Dorneanu!" și "Sarbatori fara infractori!"…

- Circa 2500 de manifestanți au plecat din Piața Victoriei, duminica seara, catre Palatul Parlamentului. Ei s-au oprit un timp, pastrand un moment de reculegere, in fața Palatului Regal. Interdicția facuta de jandarmi de a nu parunde pe carosabil a dus la conflicte verbale și imbranceli. Demonstrația,…

- Noi proteste au loc in Bucuresti si in mai multe orase din tara. In Capitala, peste 1.500 de oameni au plecat din Piata Victoriei in mars spre Parlament si au existat imbranceli cu jandarmii care au incercat sa impiedice ocuparea bulevardului.

- Judecatorul clujean Cristi Danilet a anuntat un protest fara precedent al magistratilor in mai multe judete din tara. Potrivit mesajului postat pe pagina sa de Facebook, judecatorii si procurorii vor iesi in strada, luni, 18 decembrie, intre orele 12 si 13, pentru a protesta impotriva modificarilor…

- Ghetusul face victime. 30 de persoane au ajuns in ultimele doua zile la spital cu traumatisme dupa ce au cazut in strada. Informatia a fost prezentata de catre seful Directiei Sanatate din cadrul Primariei Municipiului Chisinau, Mihai Moldovanu.

- 35.000 de transportatori de persoane vor protesta, miercuri, in Bucuresti si in marile orase din tara, impotriva pirateriei si evaziunii fiscale, avertizand ca vor veni in Capitala pe 20 decembrie.

- Mii de manifestanți protesteaza, duminica, in Piața Universitații impotriva proiectelor de modificare a legilor justiției. Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Ei scandeaza "Justiție, nu corupție!", "PSD, ciuma roșie!", "Rezistam, nu cedam".…

- Bistrițenii se pregatesc sa iasa in strada in fiecare zi, pentru a protesta impotriva legilor justiției. Chiar daca urmeaza doliu național, organizatorii spun ca daca lumea iese in strada nu face altceva decat sa onoreze amintirea celui care a fost Regele Mihai I al Romaniei.

- Zeci de mii de persoane au manifestat vineri, in mai multe tari arabe si musulmane, in semn de protest fata de decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si in semn de solidaritate cu palestinienii, relateaza News.ro citand agentia AFP.

- Sute de persoane au manifestat miercuri zgomotos, dar pasnic in fata consulatului american din Istanbul impotriva deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite AFP. Circa 1.500 de persoane s-au strans langa Bosfor, in exteriorul cladirii…

- Florentin Pandele, primarul independent al orasului Voluntari, a lansat un apel catre toti primarii din Romania, indiferent de partid, sa-si convinga parlamentarii care ii reprezinta sa nu sustina...

- Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul este locuit majoritar de alawiți, comunitate musulmana minoritara din care face parte și președintele Bashar al-Assad. Potrivit guvernatorului provinciei Homs, Talal Barazi, citat de agenția oficiala…

- O parte din albaiulieni au ieșit din nou in strada pentru a protesta impotriva corupției, a modificarii legilor justiției și a legilor fiscale. Aceștia s-au strans duminica, de la ora 18.00, in fața Prefecturii din Alba Iulia. Aceștia au pornit in marș prin oraș. ”inarmați” cu pancarte și strigand lozinci…

- Modificarile la legile justiției și masurile fiscale adoptate de Guvern, ii scot din nou in strada, pe o parte dintre albaiulieni. Un nou protest este anunțat pe rețelele de socializare duminica, 26 noiembrie, de la ora 18.00, la Alba Iulia. De asemenea, oamenii vor ieși in strada și la Aiud, de la…

- Ieri, in cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranta cetatenilor, polițiștii au constatat aproape 800 de infracțiuni și au aplicat peste 8.500 de amenzi. Fața de 70 de persoane au fost dispuse masuri privative de libertate, iar peste 400 de șoferi au ramas, temporar, fara permis de conducere. La…

- Confederațiile sindicale Blocul Național Sindical și Cartel Alfa, alaturi de 39 de grupuri civice și organizații neguvernamentale indeamna romanii sa ceara in strada, duminica, demisia imediata a Guvernului și a președinților Camerei Deputaților și Senatului, se arata intr-un comunicat al BNS remis…

- Marile sindicate și organizațiile non-guvernamentale își dau mâna pentru a protesta împotriva Guvernului PSD-ALDE, duminica, 26 noiembrie 2017, începând cu orele 18.00.

- Angajați ai Agenției pentru Plați și Intervenție în Agricultura (APIA) din mai multe județe din țara vor protesta miercuri, între orele 11:00 și 14:00, în fața sediului Ministerului Agriculturii.

- Manifestantii striga lozinci impotriva PSD si le cer guvernatilor sa revina asupra modificarilor efectuate asupra Codului Fiscal prin ordonanta de urgenta, dar si sa renunte la trecerea prin Parlament a modificarilor aduse legilor justitiei.

- Liberalii așteapta aproximativ 1.000 de oameni in strada, luni dupa masa, la Alba Iulia. Mitingul va incepe in fața sediului de partid din centrul municipiului și va continua in fața Instituției Prefectului, aflata la cațiva pași distanța, unde se va citi moțiunea de cenzura care va fi prezentata in…

- Partidul National Liberal a depus vineri, 17.11.2017, in Parlamentul Romaniei Motiunea de cenzura, “PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”. Aceasta motiune de cenzura doreste sa sanctioneze modul de guvernare al aliantei PSD-ALDE, nerespectarea prevederilor programului de guvernare si introducerea…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca in prezent exista o radicalizare si o „polarizare excesiva“ a zonei politice, opozitia asigurand un „climat de talibanism“. Tariceanu a adaugat ca reprezentanti ai unor institutii de stat ajung sa incite la proteste in strada, inclusiv la…

- Un grav accident de circulație, soldat cu trei victime, s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 21:10, pe strada Bistriței din Dej. Potrivit martorilor, conducatorul unui autoturism marca Ford Focus, inmatriculat in județul Cluj, in timp ce se deplasa dinspre Dej spre Beclean, ajuns pe strada Bistriței,…

- Romanii au ieșit din nou, in strada, nemulțumiți de modificarea Codului fiscal și pentru a cere o justiție independenta. Mobilizarea pentru amplele proteste, anunțate in Capitala și in mai multe orașe din țara, s-a facut pe rețelele de socializare.

- Adrian Miuțescu, președintele PNL Argeș, a explicat prezența sa și a altor colegi la protestul spontan de duminica, din Pitești, la care au participat cateva zeci de oameni. Miuțescu spune ca PNL nu a organizat inca mișcari de strada impotriva masurilor luate de Guvern in ultima perioada, dar ca partidul…

- Ludovic Orban a spus ca felul in care actioneaza Guvernul "impune ca necesitate depunerea motiunii de cenzura". "Vom apela la sustinerea fiecarui partid politic si a fiecarui parlamentar", a precizat presedintele PNL. El a anuntat ca liberalii vor protesta in toate formele fata de masurile adoptate…

- Zeci de mii de persoane au ieșit in strada in toata țara pentru a protesta impotriva proiectului de modificare a Legilor Justiției și a altor proiecte legislative, dar și fața de politicienii din coaliția de guvernare formata din PSD și ALDE. Duminica seara, protestatarii din București și din multe…

- Mii de persoane au protestat, duminica seara, in mai multe orașe din țara fața de proiectul de modificare a Legilor Justiției și a altor proiecte legislative, dar și fața de politicienii din coaliția de guvernare. * ALBA Peste o suta de persoane au participat duminica seara, la Alba…

- Peste 30.000 de oameni s-au strans in mai multe orase din tara in semn de protest fata de modificarile la legile Justitiei. Oamenii au scandat lozinci impotriva PSD, a lui Liviu Dragnea, dar si impotriva ministrului Tudorel Toader. Cei mai multi oameni au iesit in strada la Bucuresti, urmati de Cluj,…

- 20.10 Lumea a plecat din Piata Sfatului. Circa 50 de persoane au revenit in fata Prefecturii. 19.43 Piata Sfatului este, aproape, plina de protestatari. 19.10 La aceasta ora sunt mai mult de 3.000 de protestatari. Ei au parasit locul de la Prefectura si au plecat, pe strada Republicii, catre Piata Sfatului.…

- Mii de persoane protesteaza in mai multe orașe din țara fața de proiectul de modificare a Legilor Justiției și a altor proiecte legislative, dar și fața de politicienii din coaliția de guvernare. * Aproximativ 3.000 de persoane protesteaza în centrul orașului Cluj-Napoca cerând…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Oradea, ca partidul pe care il reprezinta va demara o ”ampla” serie de actiuni impotriva masurilor fiscale preconizate de guvernanti, ce ar putea include si proteste in strada. ”Coalizarea mediului de afaceri, a tuturor partenerilor sociali care…

- Membrii Parlamentului regional al Cataloniei au adoptat vineri - cu 70 de voturi la zece si doua abtineri - o motiune prin care infiinteaza Republica catalana. Dupa adoptarea motiunii de catre parlamentul catalan, premierul spaniol Mariano Rajoy a destituit Guvernul regional, a dizolvat Parlamentul…

- Mii de persoane manifesteaza, duminica, la Barcelona pentru unitate si împotriva declararii independentei Cataloniei, informeaza ABC. Parlamentul Cataloniei a adoptat vineri o rezolutie care declara ca regiunea din nord-estul Spaniei devine un „stat independent luând forma…

- Zeci de oameni s au strans in aceasta seara in Piata Victoriei pentru a protesta impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Protestatarii au desfasurat un tricolor lung de cativa metri si scandeaza atat impotriva ministrului Justitiei cat si a intregului Guvern, informeaza Romania TV.Potrivit…

- Un accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 10, la intersectia strazilor Rudului cu Plaiesilor. Au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau 8 persoane, iar in urma impactului 5 dintre ele au fost ranite. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei, ISU Prahova si o ambulanta…

- Joi dimineata, șase persoane, intre care doi copii, au fost ranite si au ajuns la spital, dupa ce un taximetru nu s-a asigurat la iesirea de pe o strada laterala din Brasov si a lovit de o masina care circula regulamentar. Ciprian Sfreja, purtarorul de cuvant al ISU Brasov, a declarat ca unul dintre…

- Zeci de persoane au iesit in strada pentru a protesta fata de problemele legate de infrastructura de transport din zona Prelungirea Ghencea, tinand cont ca, de 11 ani exista un proiect care nu a fost pus in aplicare, sustine Asociatia Initiativa Prelungirea Ghencea."Inca din anul 2006, a fost…

- Un barbat de 26 de ani a fost arestat preventiv pentru talharie dupa ce a comis patru talharii impreuna cu un minor. Barbatul si-a imaginat ca o scape de retinere daca se interneaza in spital, dar schema nu a mers, iar oamenii legii l-au saltat chiar de la poarta unitatii medicale.

- In intreaga Spanie au loc manifestatii pentru dialog si unitate in fata situatiei din Catalonia. Oamenii vor manifesta in fata primariilor din diverse localitati, imbracati in alb. Miles de personas vestidas de blanco en la manifestacion de Cibeles, Madrid, pidiendo dialogo…

- Un avocat specializat explica ce se intampla atunci cand facem o fotografie, in care sunt surprinse si alte persoane, si o publicam pe retelele de socializare.Nu este neaparat ilegal sa postezi fotografii cu alte persoane, insa trebuie sa tii cont de cateva aspecte.

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Grupul de inițiativa pentru tineret din Protopopiatul ortodox Alba Iulia, prin voluntarii coordonați de catre tanarul Teofil Slevaș, in parteneriat cu Primaria municipiului Alba Iulia și departamentul de tineret al Arhiepiscopiei…

- In București, aproximativ 200 de persoane s-au strans in fața Executivului. Vor o justiție libera și independenta și oameni competenți la conducerea țarii. La Timișoara, cateva zeci de persoane s-au mobilizat pe rețelele de socializare și au ieșit in centrul orașului.

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, duminica seara, in Piata Victoriei din Capitala, in semn de protest fata de masurile luate de guvernanti, inclusiv cresterea pretului carburantilor, dar si din cauza banilor alocati in mod justificat, de autoritatile locale, bisericilor. Peste 100 de persoane au…

- UPDATE 21,00: Circa 150 de persoane au protestat, duminica seara, la București, în Piața Victoriei, împotriva PSD și a Guvernului Tudose, informeaza Digi 24. Alte câteva zeci de persoane au protestat la Sibiu. Un nou miting de protest se desfașoara duminica seara,…